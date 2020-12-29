نائب المحافظ: مليار و191 مليون حصيلة التصالح في مخالفات البناء بالشرقية ..فيديو

أكد الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب محافظة الشرقية، أن المحافظة تلقت حتى الآن أكثر من 128 ألف طلب للتصالح على مخالفات البناء حتى الآن، مشيرا إلى أن هناك 19 مركزا تكنولوجيا لتلقي تلك الطلبات.





وأضاف "عبد المعطي"، خلال مداخلة عبر تطبيق "سكايب" بفضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك تعاونًا مع الوحدات المحلية في عمل توعية للمواطنين بضرورة التقدم للتصالح قبل انتهاء المدة المحددة خلال اليومين القادمين.





وتابع نائب محافظة الشرقية، إ جمالى المبالغ التي تم تحصيلها من مخالفات البناء في الشرقية هي مليار و191 مليون وسوف نستمر في تلقي طلبات التصالح حتى انتهاء الفترة المحددة.





وأشار عبد المعطي إلى أن المراكز التكنولوجية تعمل من الساعة 8 صباحا حتى الساعة السادسة مساءً مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.