الأسلاك الكهربائية تطارد أرواح رواد طريق مقابر المعصرة فى ميت غمر.. صور

أعمدة الإنارة وأبراج الضغط العالي ومحولات الكهرباء فى قرى ومراكز محافظة الدقهلية كابوس يطارد الأهالي، خاصة في ظل المناشدات والمطالبات بإصلاحها، لإنقاذ أرواح الأبرياء من مواطني المحافظة، فهذه الأعمدة المتهالكة تنذر بكارثة مفجعة من العيار الثقيل إن لم يهتم المسئولون بالصيانة والتطوير.









ويقول المواطن عماد الغلبان، فى رسالة بعث بها لخدمة شكاوى «بين الناس»: «لدينا الكثير من التحفظات نتيجة الإهمال، ليس من اليوم ولكن هذا على المدى البعيد، فمعظم الأعمدة الكهربائية المتواجدة فى قرى مركز ميت غمر تحتاج للصيانة، فعلى سبيل المثال طريق مقابر المعصرة بكفر النصر خلف مصنع الحاج طارق وفائي للألمنيوم التابعة لمركز ميت غمر محافظة الدقهلية، يعانى من تهالك الأعمدة الموجودة به، بالإضافة إلى سقوط الأسلاك منها فى ارتفاع قريب من يد الأطفال، مما يعرضهم للخطر الداهم الذى يسبب الموت السريع لأي شخص يلامسها أو حتى المرور بجانبها أثناء هطول الأمطار".









وأضاف: "يعيش الأهالي حالة من الرعب في حياتهم اليومية، نتيجة خطورة استمرار الوضع الراهن الذى أصبح بمثابة كابوس يلاحق المواطنين نهارًا ويؤرقهم ليلًا، حتى الطلاب معرضون للخطر ولولا فضل الله وعنايته لكانت هناك كوارث، دون أي تحرك من أي مسئول بالمحافظة أو شركة الكهرباء".









وأشار إلى أنهم تقدموا بشكاوى للمسئولين بهندسة الكهرباء ولكن دون جدوى لحل المشكلة التى تتفاقم يوميًا، مناشدًا المسئولين في محافظة الدقهلية والكهرباء سرعة التدخل لحل هذه المشكلة التي تعرض حياتهم وحياة أبنائهم للخطر.





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