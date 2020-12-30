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بين الناس

عزب الظاهرية في الشرقية محرومة من الخدمات.. والأهالي: نطالب بدمجنا ضمن خطة تطوير 1000 قرية.. صور

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 07:49 ص
صدى البلد
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وسام مختار
معاناة رهيبة يعيشها أهالى عزب جمعان والبراكسة والستين وأبو اليل والعوايظة التابعين للوحدة المحلية بالظواهرية مركز الحسينية محافظة الشرقية، بسبب تدنى مستوى معظم الخدمات، سواء الصحية أو ندرة مياه الشرب وانعدام الصرف الصحي وتراكم تلال القمامة والمواقف العشوائية وتهالك شبكة الطرق وأعمدة الإنارة التى تعرض حياتهم للخطر، وهو ما وصفه بعض المواطنين بقولهم: "يبدو أننا خارج حسابات الحكومة".

ويقول عبدالرازق حسن حسين من الأهالى: العزب تقع فى منطقة بعيدة على أطراف المحافظة، حيث يصعب الوصول إليها بسبب الطرق الترابية غير الممهّدة، مطالبًا برصف الطرق للتخفيف عن المواطنين، خاصة فى فصل الشتاء، وتحول بعض الطرق لبرك من المياه بسبب سقوط الأمطار ويصعب السير عليها والتنقل من وإلى المناطق لممارسة الحياة اليومية لقاطني هذه العزب ولا يستطيع الطلاب الذهاب الى مدارسهم، أو الموظف إلى عمله، كما يتسبب هذا الطريق فى العديد من الحوادث.

وأضاف محمد عبد المنعم: يوجد خليج جمعان والبراكسة والستين وأبو اليل والعوايظة بطول2 كيلو متر تقريبا وهذه الخليج يمر بجوار طريق جمعان وقدمنا شكوى رقم٢٩٧٧٧٠٢ باسم المواطن عثمان عبد السلام حسن إلى وزارة الرى والموارد لتركيب مواسير خرسانية قطر متر ونصف لكى يتم ردم الخليج وتوسيع ورصف الطريق أفادت وزارة الرى والموارد بأن هذا الخليج يتبع الوحدة المحلية بالظواهرية مركز الحسينية محافظة الشرقية قدمنا طلب الوحدة المحلية أفادت أنه لا يوجد اعتماد مالى لتركيب مواسير خرسانية إلى هذا الخليج مطالب المحافظة المعنية على الطبيعة الى خليج جمعان والبراكسة والستين وأبو اليل والعوايظة التابعين للوحدة المحلية بالظواهرية مركز الحسنية وصرف اعتماد مالى من الخطة العاجلة للمحافظة لتركيب مواسير خرسانية قطر متر ونصف لكى يتم ردم الخليج وتوسيع ورصف الطريق علماً بأن هذه الخليج يروى ٢٥٠ فدناً.

وتابع بركات عطية درويش : العزب محرومة من خدمات الصرف الصحى، فى حين أن جميع المنازل مقامة على «طرنشات» ، الأمر الذى يعرض جدران المنازل للتآكل بسبب قرب المياه الجوفية من سطح الأرض ، إضافة لمياه الشرب غير الصالحة للاستخدام الآدمى، ونشتريها يوميًا مقابل جنيهين للجركن الواحد، الأمر الذى يحملنا أعباء كبيرة، فى ظل الظروف المعيشية الصعبة .

وأشار مختار عوده من أهالي العزب إلى أنه لا توجد مدرسة قريبة لذلك نضطر إلى قطع مسافات كبيرة لإلحاق أبنائنا بالمدارس ،  ولا توجد وحدة صحية أو إسعاف لنقل المرضى أو علاج المواطنين ، مطالب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بزيارة إلى القرية للوقوف على مشكلاتها ومحاولة حلها.

وناشدوا المسئولين، إدراج وضم هذه القرى ضمن خطة المشروع القومي لتطوير الريف (مشروع تطوير 1000 قرية) حيث إننا فى أمس الحاجة الى هذا المشروع.


للتواصل مع الشاكين:

محمد عبدالمنعم
01033899354
عبدالرازق  حسن 
01032536633
مختار عوده:
01006040795
بركات عطية درويش
01007581682


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