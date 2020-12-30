تعيين نهاد عبيد أمينة للمرأة بالاتحاد المحلي لعمال الدقهلية

أصدر السعيد النقيب، نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر والمشرف على سكرتارية المرأة العاملة والطفل، وفاتن السناوي، القائم بأعمال سكرتارية المرأة العاملة والطفل، وعطية عبد الباري ، رئيس الإتحاد المحلي لنقابات عمال الدقهلية، قرارا بتعيين نهاد عبيد علي خضر، أمينة بالاتحاد المحلي لعمال الدقهلية . المرأةوعطية عبد الباريبالاتحاد





وتضمن القرار تولي "عبيد" أمانة المرأة والطفل بجانب قيامها بعقد الاجتماعات الدورية وتفعيل النشاط وإعداد تقارير ومحاضر الإجتماعات.





يذكر أن عبيد تشغل عدة مناصب قيادية من بينها رئيس اللجنة النقابية لعمال التجارة والباعة الجائلين بالدقهلية ، بجانب دورها الفعال في العمل التطوعي والإنساني بالجمعيات الخيرية والأهلية.



