ترامب يضغط على الجمهوريين لدعم 3 قضايا.. منحة تحفيز ضد كورونا وتزوير الانتخابات وإلغاء حماية شركات التكنولوجيا الكبرى.. وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ بالمرصاد

ميتش مكونيل يرفض المناشدات لإجراء تصويت سريع على إضافة تغييرات ترامب المقترحة

رئيس الأغلبية بالشيوخ يعد بتسليط الضوء على الأولويات الثلاث

زعيم الأقلية "الديمقراطيين" يوافق على مطالب ترامب





صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء من الدعوات إلى زملائه الجمهوريين للموافقة على منحة تحفيز ضد فيروس كورونا بقيمة 2000 دولار، وإلغاء قانون يحمي شركات التكنولوجيا الكبرى ووقف ما زعم أنه تزوير في الانتخابات ، بعد أن وعد رئيس مجلس الشيوخ بأن الغرفة ستقبل الثلاثة. قضايا هذا الأسبوع.





وقال زعيم الأغلبية الجمهورية ميتش ماكونيل في وقت سابق يوم الثلاثاء إن مجلس الشيوخ سيبدأ هذا الأسبوع "عملية" لمعالجة الأولويات الثلاث.





وغرد ترامب قائلا "ما لم يكن لدى الجمهوريين رغبة في الموت، وهذا أيضًا الشيء الصحيح الذي يجب فعله ، يجب عليهم الموافقة على مدفوعات 2000 دولار في أسرع وقت ممكن. 600 دولار ليست كافية! " مضيفا "لا تدع التكنولوجيا الكبرى تسرق بلدنا، ولا تدع الديمقراطيين يسرقون الانتخابات الرئاسية، كن قاسيا!"





وبعد أشهر من النقاش التشريعي، أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع قانون جديد للإغاثة من مرض كوفيد -19 ، وحث الكونجرس على تضمين مدفوعات أكبر للأسر المتعثرة. ومع ذلك ، فإن مبلغ 2000 دولار الذي اقترحه أكبر من 1200 دولار اقترحها الديمقراطيون قبل أن يناقش الجمهوريون 600 دولار.

ومع احتدام الجدل في مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الثلاثاء ، رفض زعيم الأغلبية ميتش مكونيل (جمهوري من ولاية كنتاكي) مناشدات لإجراء تصويت سريع على إضافة التغييرات المقترحة من ترامب.

وحث زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر (ديمقراطي من نيويورك) والسناتور بيرني ساندرز (I-VT) على التصويت بالموافقة السريع بالإجماع على طلب ترامب لزيادة مدفوعات الإغاثة من كورونا للعائلات من 600 دولار إلى 2000 دولار ، لكن ماكونيل رفض هذه الخطوة ، بإعطاء إجابة غامضة حول ما إذا كانت القضية ستحصل على تصويت.

وقال ماكونيل، مشيرًا إلى أن الرئيس "يرغب في مزيد من الدعم المالي المباشر للأسر الأمريكية" بالإضافة إلى تعديل يلغي القسم 230 من قانون الاتصالات لعام 1996 والتحقيق في انتخابات 3 نوفمبر ، مازال ترامب لم يسلم بخسارته ، "هذا الأسبوع ، سيبدأ مجلس الشيوخ عملية لتسليط الضوء على هذه الأولويات الثلاث ".

وتم تقديمه في الأصل في مايو كمشروع قانون بقيمة 2.2 تريليون دولار ، لكن رفض ماكونيل الصارم لإجراء تحفيزي آخر لـ كوفيد 19 أدى إلى "توقف" الجهد حتى أعاد الديمقراطيون تقديم نسخة محدثة في سبتمبر.

ومع ذلك، أدت التسوية بعد التسوية إلى تقليص الفاتورة إلى 900 مليار دولار، وانخفضت المدفوعات المباشرة للأمريكيين إلى النصف من 1200 دولار، كما حدث مع فاتورة الإغاثة الأولى في مارس، إلى 600 دولار فقط.

ومع ذلك، فإن الشاغل الرئيسي لمكونيل هذا الأسبوع هو تجاوز حق النقض (الفيتو) من قبل ترامب لقانون الإنفاق الضخم الآخر ، قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) البالغة 740 مليار دولار ، والذي يمول البنتاغون. لقد أقام تصويتًا يوم الأربعاء على التجاوز ، والذي يتطلب ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ بدلًا من الأغلبية البسيطة ؛ وصوت مجلس النواب يوم الاثنين على تجاوز.

وتعهد ساندرز، الذي صوّت ضد قانون الدفاع الوطني في أول تمرير له عبر الكونغرس ، بإبطاء عملية التصويت على التجاوز إلى أن يوافق ماكونيل على إجراء تصويت على زيادة المدفوعات المباشرة البالغة 2000 دولار أيضًا - وهي مناورة فشلت حتى الآن.





ويوم الاثنين ، وافق مجلس النواب بقيادة الديمقراطيين على مشروع قانون لزيادة مدفوعات التحفيز من 600 دولار ، التي توخاها المشرعون في الأصل ، إلى 2000 دولار لكل دافع ضرائب ، وأقره مجلس الشيوخ.





ورفض زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل تحديد موعد للتصويت على التشريع المقترح ، لكنه قال إن المجلس سينظر لاحقًا في دفع مبلغ أكبر وإلغاء المادة 230 وإجراءات نزاهة الانتخابات.





وعلى الرغم من أن إدارة ترامب قد سمحت بالانتقال إلى إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن ، إلا أن شاغل المنصب يرفض التنازل والنزاع حول شرعية الانتخابات ، متهمًا منافسيه بارتكاب عمليات تزوير واسعة النطاق.