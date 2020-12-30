أخبار التوك شو| أحمد موسى يكشف حقيقة حظر التجوال في ليلة رأس السنة.. رسالة مهمة من الأوقاف للمواطنين بعد غلق مسجد العباسية.. هاني شاكر: عمري ما حسيت إن فيه منافس ليا

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار ناقشت العديد من الموضوعات الهامة ومنها:

مستعدون لأسوأ سيناريو.. أحمد موسى يكشف حقيقة حظر التجوال في ليلة رأس السنة كشف الإعلامي أحمد موسى ، عن أن بريطانيا دخلت مرحلة شديدة الخطورة بعد تجاوز الإصابات 40 ألف إصابة يوميا بكورونا.



وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر تتعاقد على 50 مليون جرعة للقاح فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن الدولة تتعامل بكل قوة.





قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن المواطنين فهموا كيفية التعامل مع أعراض كورونا في المنازل وهذا قلل الضغط على المؤسسات الصحية .



وأضاف «تاج الدين» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «MBC مصر» أن هناك تزايدًا في الأعداد يوميا ولكن لم نصل للذروة حتى الآن.





بعد غلق مسجد النور بالعباسية أسبوعين.. الأوقاف: الأمر في يد المواطنين بالالتزام قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن غلق مسجد النور بالعباسية جاء بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، موضحًا أن الجائحة جعلتنا نصلي شهر رمضان الماضي في المنازل ونغلق المساجد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج التاسعة الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، أن الوزارة تشدد علي تطبيق الإجراءات الاحترازية حتى لا تصبح المساجد بؤرا لانتشار الفيروس، منوها بأنه كان لابد من اتخاذ مثل تلك الإجراءات لكي يشعر الجميع بالمسئولية نحو المساجد.



قال أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر إنه لايوجد من ينافسه على الساحة كون كل فنان له طريقته و" التراك " الخاص به نافيًا أن يكون ذلك غرورًا: قائلاً: "عمري ما حسيت إن فيه حد بينافسني لا دلوقتي ولازمان ومش غرور لكوني مقتنعًا أن كل فنان يقدم الفن الخصا به وكل نجاح أنا بعمله بيضيف "طوبة " في تاريخ هاني شاكر.

وتابع «شاكر» خلال لقاء خاص مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON" في حلقة خاصة بمناسبة عام 2021 قائلًا: "كان بيستفزني زمان أما لاقي حد عمل أغنية ناجحة ومش شرط يكون له نفس طبيعة صوتي أو يقوم بالغناء العاطفي".

أكدت أمنية مكرم، ابنة الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد، إن والدها أجرى عملية المرارة وهو الآن بصحة جيدة، موضحة أن عائلتها عاشت أكثر من 38 يومًا فى حالة ذعر بسبب الحالة الصحية له.



وأضافت ابنة الكاتب مكرم محمد أحمد، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الثلاثاء، على برنامج "حضرة المواطن"، والذى يقدمه الإعلامى "سيد على" على فضائية "الحدث اليوم"، يوم 11 نوفمبر اشتد المرض على والدي، وارتفعت درجة حرارته وصاحبها آلام شديدة، مشيرة إلى أنهم تحدثوا مع العديد من الأطباء ولكنهم رفضوا الكشف على والدها بسبب شكهم فى أنه مصاب بفيروس كورونا، مع العلم بشخصه.





أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن هناك عددا من التحديات تواجهنا وتواجه المواطنين في المتأخرات، مؤكدا أن العداد مسبوق الدفع ليس عقابا.

وأضاف "حمزة" خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن هناك خطة للدولة في التحول من العدادات التقليدية إلى مسبوقة الدفع والأكثر تكنولوجيا وتيسيرا على المواطنين.





الرعاية الصحية: الرئيس السيسي يتابع تطورات مشروع التأمين الصحي الشامل بشكل يومي.. فيديو أكد دكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بشكل يومى تطورات مشروع التأمين الصحي الشامل مما حقق قصة نجاح بداية من محافظة بورسعيد وسيتم التحرك نحو محافظات أخرى.

أضاف التلواني خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب لفضائية اكسترا نيوز أن المشروع قومى وهدف من أهداف الرئيس لتحقيق التغطية الصحية الشاملة ويتوافق مع خطة مصر للتنمية 2030.



أكد المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، أن أداء القسم البرلماني في الجلسة الإجرائية الأولى لمجلس النواب 2021، لا يستلزم وجود جميع النواب في نفس التوقيت داخل القاعة، موضحًا أن مجلس النواب يدرس أفضل البدائل لتجنب الإصابة بفيروس كورونا ولتحقيق التباعد الاجتماعي وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.



وأوضح المستشار محمود فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي"، أن أداء اليمين الدستورية عن بُعد لها موانع قانونية ودستورية، حيث إن الطبيعة الدستورية المصرية لا ترجح فكرة "الانعقاد الافتراضي"، مؤكدًا أن مجلس النواب المصري يدرس كل البدائل المتاحة لتجنب اللجوء لهذا الخيار الذي قد يتعرض لبطلان من اللوائح الدستورية.





قال محمود عبد الحميد ، الشهير بـ " محمود لالا "، بطل رياضي خارق ، إنه يمتلك هذه القدرة الخارقة منذ فترة ، وهي أن يمكنه شد 3 سيارات نقل ثقيل محملة بما يقرب 150 طنا ويكسر الأحجار على صدره، بالإضافة إلى أنه يتناول الزجاج واللحم النيء بأسنانه، مضيفًا أنه يطمح في الدخول في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وأشار " محمود لالا " خلال لقائه مع برنامج " الحياة اليوم " الذي تقدمه الإعلامية " لبنى عسل " على فضائية " الحياة " ، إلى أن قدرته الخارقة هي هبة من الله ، مضيفًا أنه في بداية الأمر كان يخفيها عن الجميع خوفًا من أن يخاف منه الناس ، ولكن ظهرت عن طريق الصدفة وهو في سن الـ " 21 " عامًا .