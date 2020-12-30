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أخبار العالم

إدارة ترامب توافق على صفقات أسلحة ضخمة للكويت والسعودية

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 12:26 ص
الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية توافق على صفقات أسلحة للكويت والسعودية
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قسم الخارجي
وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقات أسلحة محتملة لعدد من الدول العربية، بينها الكويت والسعودية.

وتشمل صفقة الأسلحة مع الكويت بيع مروحيات من طراز "أباتشي" ومعدات عسكرية بقيمة 4 مليارات دولار، وفقا لوكالة التعاون الأمني الدفاعي.

وأصدرت الخارجية الأمريكية كموافقة ببيع  3000 قنبلة دقيقة التوجيه والمعدات المرتبطة بها إلى المملكة العربية السعودية.

وقالت الإدارة الأمريكية إن عملية البيع المقترحة ستدعم السياسة الخارجية للولايات المتحدة وأهداف الأمن القومي، من خلال المساعدة في تحسين أمن الدول الصديقة التي تمثل مهمة للاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط.

وأرسلت وزارة الدفاع الأمريكية إخطارا إلى الكونجرس بمضيها قدما في الصفقات المذكورة، وفقا لبيان رسمي.

ويجب إقرار صفقات الأسلحة الدولية من قبل أعضاء الكونجرس بعد تلقيهم الشهادات المطلوبة والإخطارات اللازمة وحصولهم على الفرصة اللازمة لمراجعتها قبل الموافقة على إتماهما.
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