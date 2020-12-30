إدارة ترامب توافق على صفقات أسلحة ضخمة للكويت والسعودية

وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقات أسلحة محتملة لعدد من الدول العربية، بينها الكويت والسعودية.





وتشمل صفقة الأسلحة مع الكويت بيع مروحيات من طراز "أباتشي" ومعدات عسكرية بقيمة 4 مليارات دولار، وفقا لوكالة التعاون الأمني الدفاعي.





وأصدرت الخارجية الأمريكية كموافقة ببيع 3000 قنبلة دقيقة التوجيه والمعدات المرتبطة بها إلى المملكة العربية السعودية.





وقالت الإدارة الأمريكية إن عملية البيع المقترحة ستدعم السياسة الخارجية للولايات المتحدة وأهداف الأمن القومي، من خلال المساعدة في تحسين أمن الدول الصديقة التي تمثل مهمة للاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط.





وأرسلت وزارة الدفاع الأمريكية إخطارا إلى الكونجرس بمضيها قدما في الصفقات المذكورة، وفقا لبيان رسمي.



