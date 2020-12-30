أنت المعبود.. عمر حسن يوسف يوجه رسالة لوالده

نشر الفنان عمر حسن يوسف، صورة له بصحبة والده، الفنان الكبير حسن يوسف ، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"





ووجّه عمر حسن يوسف له رسالة لأبيه خلال تعليقه على الصورة: "المعبود.. وقدوتي الوحيدة" نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.





يذكر أن الفنان عمر حسن يوسف، شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "بالحجم العائلي"، وهو بطولة يحيي الفخراني، وميرفت أمين، يسرا اللوزي، وتأليف محمد رجاء، وإخراج هالة خليل.





كانت آخر أعمال الفنان الكبير حسن يوسف مسلسل "الضاهر" مع النجم محمد فؤاد الذي عرض مؤخرًا وحقق نجاحًا جماهيريًا، بطولة رغدة، مادلين طبر، صبري عبدالمنعم، أميرة هاني، ومن تأليف تامر عبدالمنعم، وإخراج ياسر زايد.





مسلسل "الضاهر" تدور أحداث العمل فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حول ضابط شرطة يعيش بمنطقة الضاهر، ويحظى باحترام من حوله بسبب مساعدته لهم ومواقفه الطيبة معهم، حتى يرتبط بعلاقة حب مع فتاة يهودية.







