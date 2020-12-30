أبرزهم البلايلي وآخرهم سيرينو.. 6 لاعبين لم ينجح الأهلي في ضمهم لصفوفه

دائمًا ما يبحث النادي الأهلي عن ضم اللاعبين الأجانب المميزين بقوة وأصحاب البصمات مع أنديتهم، وأصحاب المهارات والفنيات العالية، وقد ينجح في ضم بعضهم، ويفشل في سعيه نحو آخرين .





مسئولو الأهلي لم يتواصلوا لاتفاق مع نادي صن داونز جنوب الإفريقي، بشأن ضم اللاعب الأورجوياني جاستون سيرينو في الانتقالات الشتوية المقبلة.





وأعلن صن داونز في الساعات الماضية إغلاق صفحة المفاوضات مع الأهلي بشأن سيرينو وذلك لعدم التوصل لاتفاق بين الناديين.





صفقة سيرينو لم يكتب لها النجاح، ولكنها أعادت أذهاننا إلى العديد من الصفقات الأجانب التي كانت على وشك الانضمام للأهلي وفشلت لأسباب مختلفة.





ويرصد صدى البلد أبرز هؤلاء اللاعبين وذلك من خلال السطور التالية:





يوسف البلايلي

النجم الدولي الجزائري يوسف البلايلي الذي برز اسمه في سماء القاهرة بقوة خلال كأس الأمم الإفريقية الأخيرة مصر 2019، والتي حققها ثعالب الصحراء بعد التفوق على السنغال في النهائي، كان على وشك الانضمام الأهلي، وكشف والده "مدير أعماله" أن مسؤولي المارد الأحمر تواصلوا معه بشأن ضم ابنه. ولكن بعد تصريحات اللاعب خرج أمير توفيق مسؤول التعاقدات بالأهلي، في تصريحات تلفزيونية وأكد خلالها أن والد البلايلي تطرق إلى أمور لا يجوز الحديث عنها وبالتالي أغلقت صفحة انضمامه للأهلي.





خاما بيليات

نجم منتخب زيمباوي خاما بيليات ولاعب صن داونز سابقا، والذي قاد الفريق الجنوب إفريقي للفوز بدوري أبطال إفريقيا عام 2016، كان على أعتاب الانضمام للقلعة الحمراء، ولكن فشلت الصفقة، وكشف عن أسباب فشلها حسام البدري حينما كان مدربا للمارد الأحمر حيث أشار إلى أن اللاعب انتقل إلى الدوري البلجيكي، بالإضافة إلى أن إدارة الأهلي أبلغته أن اللاعب لديه بعض المشاكل الأخلاقية وهذا ما جعل النادي يصرف النظر عن ضمه.





جاكسون موليكا

كان الأهلي قريبا من ضم مهاجم زيمبابوي القوي، جاكسون موليكا، قبل عدة أشهر، أثناء تولي رينيه فايلر القيادة الفنية للأهلي، وكشفت العديد من التقارير الأجنبية اقتراب موليكا من الانضمام لبطل الدوري المصري، بعد اتفاقه على الشروط الشخصية، لكن أمير توفيق صرح بأن فايلر ليس في حاجة لضم مهاجم أجنبي وذلك بعد التعاقد مع طاهر محمد طاهر من المقاولون العرب.





كيجان دوللي

لم يكن سيرينو أو خاما بيليات هما فقط من دخلا دائرة اهتمامات الأهلي من فريق صن داونز، فكان كيجان دوللي لاعب الفريق الجنوب إفريقي من بين اللاعبين الذين رغبت إدارة الأحمر في التعاقد معهم، ولكن حسام البدري حينما كان مدربا للأهلي أوضح أسباب فشل التعاقد مع اللاعب وقال إن السبب هو رغبة اللاعب وتفضيله الاحتراف الأوروبي.





لابا كودجو

تألق لابا كودجو بقوة مع نهضة بركان المغربي، ولفت أنظار العديد من الأندية بعد قيادته فريقه لنهائي الكونفدرالية في 2019، وداخل دائرة اهتمامات الأهلي في الانتقالات الصيفية قبل الماضية، ولكن الأمور المالية وقفت عائقا، وانتقل اللاعب إلى العين الإماراتي وتوهج هناك. لم يرتبط اسم لابا كودجا بالأهلي في السنة الماضية فقط، فتردد اسمه بقوة مرة أخرى قبل أيام نحو الانضمام للقلعة الحمراء، لكن أمير توفيق مسؤول التعاقد بالنادي قال إن الأهلي لم يدخل في مفاوضات مع اللاعب من الأساس وأن المارد الأحمر لا يستهدف التعاقد معه في الانتقالات الشتوية القادمة.





فرانك كوم