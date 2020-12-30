تعليقات مثيرة ضد المهرجانات الشعبية.. هاني شاكر: عمري ما حسيت إن فيه منافس ليا لا زمان ولا دلوقتي.. وهذه رسالتي للجمهور في 2021

ده مش غرور.. هاني شاكر: عمري ما حسيت إن فيه منافس ليا لا زمان ولا دلوقتي
يا بخته.. هاني شاكر: قلقت من غناء يا بخته.. وكنت بقلد أحمد سعد
هاني شاكر: هذه رسالتي للجمهور في 2021
استضاف برنامج "كلمة أخيرة" الذي يعرض عبر شاشة "ON" تقديم الإعلامية لميس الحديدي، الفنان هاني شاكر للحديث عن أهم وآخر أعماله الفنية وبعضا من الأمور الأخري الذي تخص الفن.
قال أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر إنه لا يوجد من ينافسه على الساحة كون كل فنان له طريقته و" التراك " الخاص به، نافيًا أن يكون ذلك غرورًا، وقال: " عمري ما حسيت إن فيه حد بينافسني لا دلوقتي ولازمان، ومش غرور؛ لكوني مقتنعا إن كل فنان يقدم الفن الخاص به وكل نجاح أنا بعمله بيضيف " طوبة " في تاريخ هاني شاكر.
وتابع «شاكر» خلال لقاء خاص مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، في حلقة خاصة بمناسبة عام 2021 قائلًا : "كان بيستفزني زمان أما ألاقي حد عمل أغنية ناجحة ومش شرط يكون له نفس طبيعة صوتي أو يقوم بالغناء العاطفي ".
وأكد أنه لم يشعر على مدار مسيرته الفنية بالغيرة من فنانين آخرين قائلا: " كل فنان بيقدم فنه وروحه في أغانيه ولو انا مش ناجح ممكن أغير لكن أنا ناجح ".
وحول تزامن بدايته الفنية مع وجود عمالقة الطرب: مكنتش متخيل أول ما بدأت إني هبقى أمير الغناء العربي".
وذكر شاكر جملة قالتها له والدته الراحلة في بدايته الفنية، قائلا: " فاكر جملة أمي قالتها ليا أول مابدأت رحمها الله قالت : طريق الفن صعب جدًا ولاتتوقع أنك حد هيعرفك قبل 8 او عشر سنوات فبلاش تيأس ولا تحس بالاحباط وانا بدعيلك وانا فاكر الكلام ده كويس جدًا ".
وأضاف هاني شاكر أن موافقته على "كليب "يا بخته" الذي يجمعه بالفنان أحمد سعد والذي اختتم به عام 2020 وأحدث ردود افعال، جاء بسبب إعجابه بالفكرة والكلمات، قائلا: " أحمد فنان كويس جدًا وأنا بحبه وكان باعتلي مجموعة من الاغاني أختار منها وأنا كان نفسي أتعامل معاه ويحضرلي لحن كويس ومن ضمن هذه الاغنيات التي قام بعرضها علي وقتها كانت "يابخته" وكان قدم قام بغنائها بالفعل وسيقوم بطرحها في البومه الاخير ".
وكشف انه طلب من أحمد سعد أن يقوم بتجربه صوته في إستوديو لذات الاغنية ، قائلا: "قلتله تعالى يأحمد نروح إستوديو نجرب صوتنا ومكنتش عارف صوتنا سوا هيبقى عامل إزاي خاصة أن الطبقتين مختلفتين حيث ان أحمد سعد طبقة صوته أعلى وهو تحمس جدًا وكنت بقلده.. وفضلنا نتكلم كتير وحاول إقناعي لاني كنت خايف من الخطوة ".
وارجع خوفه لكونها تجربة جديدة، قائلا: " كنت خايف لانها تجربة جديدة وكنت خايف صوتي مايكنش لايق على صوت أحمد سعد واثناء الغناء كنت بقلده كان يقول الكامات وأنا أردد معه"
وواصل : " كنت عاوز أغنيها شعبي زيه لاني ماينفعش أغنيها بطريقتي أنا لان الغنوة دي ماكنتش عاوزة هاني شاكر بطريقته المعتاده لكن عايزاني أكون شعبي وقريب من احمدسعد".
وأشار هاني شاكر إلى أن كلمات الاغاني الشعبية الحديثة والمهرجانات تحمل ألفاظًا تمثل خروجًا عن العادات والتقاليد مؤكدًا أن هناك بعض الاصوات تتحدث وتقول أن هذه النوعية من الاغاني كانت موجودة قديمًا وتابع : " زمان مكنش كده ! مكنش فيه سوشيال ميديا زي الايام دي .
وأكد أن كثيرًا من أغاني المهرجانات أو مايطلق عليه الاغاني الشعبية الحديثة تحمل ألفاظًا خارجة حتى تلك التي لاتحتوي على هذه الالفاظ تشهد هبوطا في معاني الكلمات وقيمتها قائلا: " مش لازم كل الاغاني بتاعت المهرجانات يبقى فيها خمر وحشيش لكن الاغاني في أغلبيتها فاضية من جواها من المعاني والموسيقى فيها " ريتم " أكتر من اي حاجة تاني والناس بتسمعها للرقص مش للسمع ".
وردًا على لميس الحديدي التي سألته حول وجود أغاني كان يطلق عليها قديمًا هابطة مثل " الطشت قلي " واغاني عدوية في بداية ظهوره قال أمير الغناء العربي : " رغم نجاح عدوية في وقت ظهوره وكانت نوعية أغانيه غريبة وقتها لكن السؤال كم واحد سمعها ؟ دلوقتي فيه سوشيال ميديا وبقينا مشاع على الدنيا كلها ودي الكارثة نفسها وللاسف الناس على السوشيال ميديا بتتسابق عشان تعمل " تريند " .
وحول مشاهدات المهرجانات مقارنة بأغاني ذات قيمة وموسيقى قال : " اكيد الاغاني ذات القيمة مش بتجيب مشاهدات دلوقتي والدليل على ذلك كان هناك بحث ذكر أن اكثر المشاهدات للاغاني على منصات التواصل الاجتماعي أغلبهم مهرجانات بنحو ستة اغاني تقدموا في حصيلة المشاهدات .. صحيح عاوزينها نبقى ناجحة ".
ووجه رسالة للجماهير في عام 2021 قائلا: " بدعوا الناس كلها في عام 2021 تهتم أولادهم بيسمعوا إيه وبيغنوا إيه ؟ مش لازم يسمعوا أغاني قديمة ".
وقال شاكر : " وظيفتنا في المرحلة المقبلة كفنانين أن نقدم أغاني ذات معنى ونوجه الناس للاغاني والالحان التي تعجبهم لكن الكلمات يجب ان تكون أكثر رقيًا وخفيفة الدم ".