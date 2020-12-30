تعليقات مثيرة ضد المهرجانات الشعبية.. هاني شاكر: عمري ما حسيت إن فيه منافس ليا لا زمان ولا دلوقتي.. وهذه رسالتي للجمهور في 2021

ده مش غرور.. هاني شاكر: عمري ما حسيت إن فيه منافس ليا لا زمان ولا دلوقتي

‏يا بخته.. هاني شاكر: قلقت من غناء يا بخته.. وكنت بقلد أحمد سعد

‏هاني شاكر: هذه رسالتي للجمهور في 2021





استضاف برنامج "كلمة أخيرة" الذي يعرض عبر شاشة "ON" تقديم الإعلامية لميس الحديدي، الفنان هاني شاكر للحديث عن أهم وآخر أعماله الفنية وبعضا من الأمور الأخري الذي تخص الفن.





قال أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر إنه لا يوجد من ينافسه على الساحة كون كل فنان له طريقته و" التراك " الخاص به، نافيًا أن يكون ذلك غرورًا، وقال: " عمري ما حسيت إن فيه حد بينافسني لا دلوقتي ولازمان، ومش غرور؛ لكوني مقتنعا إن كل فنان يقدم الفن الخاص به وكل نجاح أنا بعمله بيضيف " طوبة " في تاريخ هاني شاكر.





وتابع «شاكر» خلال لقاء خاص مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، في حلقة خاصة بمناسبة عام 2021 قائلًا : "كان بيستفزني زمان أما ألاقي حد عمل أغنية ناجحة ومش شرط يكون له نفس طبيعة صوتي أو يقوم بالغناء العاطفي ".





وأكد أنه لم يشعر على مدار مسيرته الفنية بالغيرة من فنانين آخرين قائلا: " كل فنان بيقدم فنه وروحه في أغانيه ولو انا مش ناجح ممكن أغير لكن أنا ناجح ".

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‏وحول تزامن بدايته الفنية مع وجود عمالقة الطرب: مكنتش متخيل أول ما بدأت إني هبقى أمير الغناء العربي".





وذكر شاكر جملة قالتها له والدته الراحلة في بدايته الفنية، قائلا: " فاكر جملة أمي قالتها ليا أول مابدأت رحمها الله قالت : طريق الفن صعب جدًا ولاتتوقع أنك حد هيعرفك قبل 8 او عشر سنوات فبلاش تيأس ولا تحس بالاحباط وانا بدعيلك وانا فاكر الكلام ده كويس جدًا ".





وأضاف هاني شاكر أن موافقته على "كليب "يا بخته" الذي يجمعه بالفنان أحمد سعد والذي اختتم به عام 2020 وأحدث ردود افعال، جاء بسبب إعجابه بالفكرة والكلمات، قائلا: " أحمد فنان كويس جدًا وأنا بحبه وكان باعتلي مجموعة من الاغاني أختار منها وأنا كان نفسي أتعامل معاه ويحضرلي لحن كويس ومن ضمن هذه الاغنيات التي قام بعرضها علي وقتها كانت "يابخته" وكان قدم قام بغنائها بالفعل وسيقوم بطرحها في البومه الاخير ".





وكشف انه طلب من أحمد سعد أن يقوم بتجربه صوته في إستوديو لذات الاغنية ، قائلا: "قلتله تعالى يأحمد نروح إستوديو نجرب صوتنا ومكنتش عارف صوتنا سوا هيبقى عامل إزاي خاصة أن الطبقتين مختلفتين حيث ان أحمد سعد طبقة صوته أعلى وهو تحمس جدًا وكنت بقلده.. وفضلنا نتكلم كتير وحاول إقناعي لاني كنت خايف من الخطوة ".





وارجع خوفه لكونها تجربة جديدة، قائلا: " كنت خايف لانها تجربة جديدة وكنت خايف صوتي مايكنش لايق على صوت أحمد سعد واثناء الغناء كنت بقلده كان يقول الكامات وأنا أردد معه"





وواصل : " كنت عاوز أغنيها شعبي زيه لاني ماينفعش أغنيها بطريقتي أنا لان الغنوة دي ماكنتش عاوزة هاني شاكر بطريقته المعتاده لكن عايزاني أكون شعبي وقريب من احمدسعد".





وأشار هاني شاكر إلى أن كلمات الاغاني الشعبية الحديثة والمهرجانات تحمل ألفاظًا تمثل خروجًا عن العادات والتقاليد مؤكدًا أن هناك بعض الاصوات تتحدث وتقول أن هذه النوعية من الاغاني كانت موجودة قديمًا وتابع : " زمان مكنش كده ! مكنش فيه سوشيال ميديا زي الايام دي .





وأكد أن كثيرًا من أغاني المهرجانات أو مايطلق عليه الاغاني الشعبية الحديثة تحمل ألفاظًا خارجة حتى تلك التي لاتحتوي على هذه الالفاظ تشهد هبوطا في معاني الكلمات وقيمتها قائلا: " مش لازم كل الاغاني بتاعت المهرجانات يبقى فيها خمر وحشيش لكن الاغاني في أغلبيتها فاضية من جواها من المعاني والموسيقى فيها " ريتم " أكتر من اي حاجة تاني والناس بتسمعها للرقص مش للسمع ".





وردًا على لميس الحديدي التي سألته حول وجود أغاني كان يطلق عليها قديمًا هابطة مثل " الطشت قلي " واغاني عدوية في بداية ظهوره قال أمير الغناء العربي : " رغم نجاح عدوية في وقت ظهوره وكانت نوعية أغانيه غريبة وقتها لكن السؤال كم واحد سمعها ؟ دلوقتي فيه سوشيال ميديا وبقينا مشاع على الدنيا كلها ودي الكارثة نفسها وللاسف الناس على السوشيال ميديا بتتسابق عشان تعمل " تريند " .





وحول مشاهدات المهرجانات مقارنة بأغاني ذات قيمة وموسيقى قال : " اكيد الاغاني ذات القيمة مش بتجيب مشاهدات دلوقتي والدليل على ذلك كان هناك بحث ذكر أن اكثر المشاهدات للاغاني على منصات التواصل الاجتماعي أغلبهم مهرجانات بنحو ستة اغاني تقدموا في حصيلة المشاهدات .. صحيح عاوزينها نبقى ناجحة ".





ووجه رسالة للجماهير في عام 2021 قائلا: " بدعوا الناس كلها في عام 2021 تهتم أولادهم بيسمعوا إيه وبيغنوا إيه ؟ مش لازم يسمعوا أغاني قديمة ".



