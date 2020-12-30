ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شاهد.. رمضان صبحي يداعب نجله «زين»

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 01:39 ص
رمضان صبحي ونجله
رمضان صبحي ونجله زين
Advertisements
محمد بدران
نشر رمضان صبحي نجم النادي الأهلي السابق وبيراميدز الخالي، مقطع فيديو لنجله "زين" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهر "زين" خلال الفيديو ووالده يداعبه بطريقة كوميدية، وهو الأمر الذي أثار إعجاب جماهير وعشاق اللاعب الذين تفاعلوا بشكل كبير مع الفيديو.

وفي سياق آخر، كشف عمرو بسيوني، مدير التعاقدات في نادي بيراميدز، عن السعر الحقيقي الذي تم التعاقد به النادي مع رمضان صبحي مقابل رحيله من هدرسفيلد، وانتقاله إلى نادي بيراميدز. 

وقال عمرو بسيوني، خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي إبراهيم فايق ببرنامج "جمهور الثالثة" المذاع على فضائية "أون تايم سبورت"، إن رمضان صبحي لم يتم شراؤه بمبلغ الـ 100 مليون كما يذكر دائمًا، وسعره أقل بكثير، وأقل من لاعبين كثيرين في الدوري المصري.

وأضاف "بسيوني"، أن "رمضان صبحي لاعب سنه صغيرة لكنه يمثل الحاضر والمستقبل، والتعاقد معه لم يكن بسذاجة، نحن محترفون ولا نعمل بطريقة عشوائية". 

واستطرد "رمضان صبحي لن ولم يتأثر بأي حديث عنه، وهذا لأنه لاعب محترف، وما هو عليه الآن كفرد من أفراد الفريق فهو يقدم كل ما لديه لكي يحقق إنجازات، ويصل لطموحه الذي تحدث عنه عندما انتقل لـ بيراميدز".
شاهد.. رمضان صبحي يداعب نجله «زين»
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بتلومنا على شغلنا وانفرادنا.. شوبير يفتح النار على رمضان صبحي

كريم سعيد: شنطة فلوس بيراميدز أجبرت رمضان صبحي على الرحيل عن الأهلي.. فيديو

مدير تعاقدات بيراميدز: واجهت صعوبة في ضم أحمد فتحي بسبب ارتباطه الشديد بالأهلي

مدير تعاقدات بيراميدز: تعاقدنا مع فتحي وإكرامي مجانا.. ورمضان صبحي بمبلغ أقل من المعروض عليه

شاهد.. توقيع أحمد الشيخ مع بيراميدز لمدة 3 سنوات

زوجة أحمد الشيخ تدعمه بعد انتقاله إلى بيراميدز

ترشيحاتنا

حقيقة إصابة الفنان عهدي صادق بـ فيروس كورونا

أغنى شاب في مصر يكشف حقيقة ثروته المقدرة بـ 200 مليون جنيه.. فيديو

ادعولها.. إصابة والدة الفنان أحمد جمال بـ فيروس كورونا

أول قرار من مجلس الأهلي بعد فوز رجال وسيدات السلة بالدوري

نشرة كورونا الفنية.. تطورات حالة يسرا.. ظهور الأعراض على أمير كرارة.. ارتفاع حرارة أبو.. شقيق مجدي صبحي لا يستطيع الكلام

إدارة ترامب توافق على صفقات أسلحة ضخمة للكويت والسعودية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج صاخب.. رضوى الشربيني تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

تناول 7 حبات يوميا من اللب السوري.. وشاهد النتيجة

للاحتفال برأس السنة.. طريقة عمل مقبلات المشروم