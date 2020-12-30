بدأت بالرنجة.. مصطفى وكريستينا يكشفان كواليس انتشار فيديوهاتهما على السوشيال ميديا.. فيديو

استضافت الإعلامية ريهام سعيد ، خلال برنامجها "صبايا الخير" المذاع على قناة "النهار"، الثنائي مصطفى شعبان وزوجته كريستينا، اللذان تصدرا محركات البحث بسبب عدة مقاطع ترصد لحظات انفصالهما؛ بعد ما قالت كريستينا إنها تلقت رسالة من مجهول تفيد بخيانة الأخير لها، خلال تواجدها بالعزل الصحي. الثنائي





وكشف مصطفى، تفاصيل الصورة والأزمة وحقيقة طلاقهما، مؤكدًا أنها صورة قديمة وتصالحا مؤخرًا حيث عادت كريستينا إلى مصر.





وعن بداية انتشار الفيديوهات الخاصة بهما على مواقع التواصل الاجتماعي والتيك توك، قال :"صورنا فيديو وهي تأكل الرنجة، وقامت بتحميله على التيك توك و فوجئت بارتفاع عدد المتابعين ومن هناك جاءتهم الفكرة لعمل قصة عن مصري وأجنبية، يعيشون في مصر، ومن ثم تم عرض الكثير الفيديوهات الأخرى".





وتابع : أن هذه الفيديوهات ليست عملًا أساسيًا بالنسبة لي وأتعرض للكثير من الانتقادات ولكن هذه الفيديوهات تتناول أفكارا وأزمات قائمة في البيوت المصرية عمومًا ومفيدة للآخرين ولا نتربح منها ماديًا احنا بنعمل كدا للترفيه.





وأكد أنه تلقى عروضا كثيرة للتمثيل ولكنه رفض ذلك وكذلك زوجته، مضيفًا: "مش حابين نربط نفسنا بالسينما أو عمل معين، وزوجتى بتحب بلدها ولكنها تعشق مصر".





وعن قصة زواجهما، قال إنه كان يعيش حياته في مصر، ولكن تعرف على زوجته كريستينا بالصدفة خلال إحدى الزيارات السياحية، ومن ثم ارتبطا وقررا الزواج منذ عامين، وعاشا العام الأول في مصر والثاني في بيلاروسيا.



