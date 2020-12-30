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رياضة

عمرو الجندي: بطولة «المرتبط» بداية لموسم تاريخي في الأهلي

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 01:41 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد عمرو الجندي، لاعب الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالأهلي الفوز ببطولة دوري المرتبط للمحترفين يمثل دفعة كبيرة وبداية لموسم تاريخي يسعى الفريق خلاله للفوز بكل البطولات التي يشارك بها.

وقال إن مباراتي النهائي أمام الاتحاد السكندري أثبتتا أن الأهلي يملك فريقًا مميزًا، بعد أن نجح في تخطي الصعوبات وتعويض الغيابات وحصل على اللقب على حساب خصم كبير.

وأشار إلى أنه سعيد للغاية بتتويجه بأول لقب له بقميص الفريق، فيما أشاد بالروح الجماعية التي كان لها الدور الأكبر في تخطي الأوقات الصعبة والحصول على البطولة.


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