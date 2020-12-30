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منوعات

فرحة الفوز.. لاعب كرة قدم يخلع قميصه وسرواله في الدوري جواراني

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 03:00 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
إحراز هدف في مرمى الفريق منافس له لذة خاصة وفرحة يعبر عنها كل لاعب يسجل في شباك المنافس، بطريقته، وفي هذا السياق، أثار اللاعب الباراجوياني "راؤول بوباديلا" مهاجم  فريق "جواراني" الحالي، و"بوروسيا مونشنجلادباخ" و"أوجسبورج" السابق، جدلا؛ بعدما خلع سرواله، عقب فوز فريقه في الدقيقة الأخيرة.

سجل "بوباديلا " الذي يلعب الآن مع فريق "جواراني" في موطنه باراجواي، هدفًا مثيرًا في وقت متأخر ليفوز على ليبرتاد، الأسبوع الماضي، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية. 

ويبدو أن اللاعب كان سعيدًا بالهدف إلى الحد الذي دفعه إلى نزع قميصه، ثم خفض أيضا سرواله القصير، بينما لم يتخذ الحكم أي إجراء في ذلك الوقت، على الرغم من أنه قد يواجه الآن الإيقاف، بعد أن فتح اتحاد كرة القدم في باراجواي، تحقيقًا في الواقعة.

وقال راؤول برونو ، مسؤول APF: "لقد بدأنا الإجراءات الرسمية ، نحن لم نتلق أي شكاوى مكتوبة أو أي شيء من الحكم، وحصلنا على معلومات من الإنترنت والصحف والأشرطة، والذين قادونا إلى هذا الاستفسار، وقد أبلغنا راؤول بوباديلا، ولديه ثلاثة أيام للاستئناف.

وتقدم اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا، باعتذار لزوجته لما قام به على العلن، وحاول لاعب "باراجواي" الدولي السخرية من الأمر، قائلا: "آسف على احتفالي.. آمل ألا ترى زوجتي ذلك".
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