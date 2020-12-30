إخماد حريق بجوار محطة سكك حديد طنطا

سيطرت قوات الحماية المدنية، بمحافظة الغربية، على حريق اندلع في كمية كبيرة من القمامة الملقاة بجانب سور محطة سكك حديد طنطا.





وهرعت قوات الحماية المدنية لإخماد النيران التي اشتعل بجوار سور محطة سكك الحديد، بعد أن تصاعدت ألسنة اللهب والدخان في سماء المنطقة.





وتلقى مدير أمن الغربي اللواء هاني إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق في مخلفات القمامة والبوص بحوش محطة سكك حديد طنطا.





وانتقلت سيارة إطفاء لمكان البلاغ وتبين اندلاع حريق في القمامة الملقاة بجوار السور، وتم إخماد النيران قبل أن تمتد لمسافات طويلة.