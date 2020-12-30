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فن

بكلمات مؤثرة.. كندة علوش تنعي المخرج السوري حاتم علي

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 03:13 ص
المخرج السوري حاتم
المخرج السوري حاتم علي
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محمد بدران

نعت النجمة كندة علوش المخرج السوري حاتم علي الذي رحل عن عالمنا صباح أمس، عن عمر ناهز 58 عامًا، بعد إصابته بنوبة قلبية حادة.

وكتبت كندة علوش عبر "انستجرام": "حاتم علي ليس مجرد اسم ولا مجرد مبدع وصديق وشريك عمل.. هو ذاكرة ووطن وحنين وإرث هو مؤسس وأستاذ وصاحب فضل على الدراما السورية والعربية وعلى فنانين من كل البلاد العربية.. هو مرحلة ساحرة من عمرنا رحلت ولن تعود.. هو مرجع وفراقه المفاجئ لايشبه أي فراق.. فراق فتح معه سيل من الأوجاع.. ادعوا له بالرحمة".

وكشفت تقارير إخبارية عربية عن تفاصيل جنازة المخرج الراحل حاتم علي، الذي وافته المنية صباح الثلاثاء، إذ ينتظر أن يتم تشييع جثمانه غدا الخميس 31 ديسمبر، وذلك حتى يتسنى لهم معرفة سبب الوفاة والانتهاء من إجراءات الدفن. 

كان المنتج الفني محمد سري اعلن وفاة المخرج السوري حاتم علي بسبب أزمة قلبية عن عمر يناهز 58 عاما.

وعلى الفور نعى عدد كبير من الفنانين رحيل حاتم علي، منهم التونسية عائشة بن أحمد وألفت عمر، وأندرو محسن المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي وغيرهم كثيرون.

حاتم علي ممثل وكاتب ومخرج سوري، بدأ حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة. 

حصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق قسم التمثيل 1986، عضو في نقابة الفنانين في سوريا، ومتزوج من الكاتبة السورية دلع الرحبي.

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