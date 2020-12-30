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رياضة

أول تعليق من فرج عامر عن اتجاه اتحاد الكرة لإلغاء تقنية الـ VAR

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 02:51 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
يسود الاتجاه داخل اتحاد الكرة نحو إلغاء تقنية الفيديو المعروفة بـالـ «var» في الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الجاري.

وقال فرج عامر رئيس نادي سموحة في تصريحات لبرنامج "اللعيب" حول ما يتردد بهذا الشأن: "ضد إلغاء تقنية الفار تمامًا، هذه خطوة للخلف، العالم كله يطبق الفار وغير معقول أن مصر تتراجع".

وتابع: "أعتقد أن هذه مناورة من اتحاد الكرة لكي تدفع الأندية أموال تقنية الفيديو، وهذا كلام غير منطقي، نحن أندية محترفة، ولكن في دوري هواة، بدون جوائز".

واختتم: "كل الدوريات العالم بها جوائز، الدوري المصري بدون جائزة مالية، ومن غير الفار الدنيا صعبة جدًا".

ومن المقرر أن تعقد اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد اجتماعًا في الواحدة ظهر اليوم الأربعاء مع رؤساء أندية القسم الممتاز بمقر الجبلاية لحسم أزمة تقنية الفيديو فى الدورى المصرى.
 
كما سيتم دراسة الأمور المتعلقة بتشكيل رابطة أندية المحترفين وإجراءات قيد يناير وآخر المستجدات على الساحة الرياضية. 

 ومن المقرر أن تناقش أيضاً اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد خلال اجتماعها مع أندية الدوري الممتاز وعددها 18 ناديًا من أجل مناقشة الأزمات الخاصة بتطبيق تقنية الفيديو فى مباريات الدورى المصرى، خاصة أن هناك شكاوى عديدة من الأندية من التقنية بعد أن أثبتت التقارير الفنية وجود مشكلات فنية فى تطبيق التقنية أبرزها ضبط التسلل.
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