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فن

وفاء عامر تنعي حاتم علي: رحل عن عالمنا المخرج العظيم

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 03:20 ص
المخرج السوري حاتم
المخرج السوري حاتم علي
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محمد بدران
نعت الفنانة "وفاء عامر" المخرج السوري حاتم علي الذي رحل عن عالمنا أمس، عن عمر ناهز 58 عامًا، بعد إصابته بنوبة قلبية حادة.

وكتبت وفاء عامر عبر "انستجرام": " رحل عن عالمنا المخرج العظيم حاتم علي.. البقاء لله ربنا يرحمه".

وكشفت تقارير إخبارية عربية عن تفاصيل جنازة المخرج الراحل حاتم علي، الذي وافته المنية صباح الثلاثاء، إذ ينتظر أن يتم تشييع جثمانه غدا الخميس 31 ديسمبر، وذلك حتى يتسنى لهم معرفة سبب الوفاة، الانتهاء من إجراءات الدفن

كان المنتج الفني محمد سري اعلن وفاة المخرج السوري حاتم علي بسبب أزمة قلبية عن عمر يناهز 58 عاما.

وعلى الفور نعى عدد كبير من الفنانين رحيل حاتم علي، منهم التونسية عائشة بن أحمد وألفت عمر، وأندرو محسن المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي وغيرهم كثيرون.

حاتم علي ممثل وكاتب ومخرج سوري، بدأ حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة. 

حصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق قسم التمثيل 1986، عضو في نقابة الفنانين في سوريا، ومتزوج من الكاتبة السورية دلع الرحبي.

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