أمدوكال.. فرقة رباب فيزيون تصدر أغنية جديدة

تعلن مجموعة رباب فزيون عن إصدار أغنية جديدة بعنوان إمدوكال والتي تعني "الصداقة" باللغة الأمازيغية، حيث تعالج الأغنية التي تم تسجيلها بكل من مدينتي اكادير والدار البيضاء المغربيتين والولايات المتحدة الأمريكية مظاهر الصداقة وانعكاساتها الايجابية والسلبية على حد سواء.





وعمدت المجموعة حسب تصريح رئيسها الفنان بوحسين فولان الى الحديث عن الصفات والمميزات التي تطبع الصداقة بين شخصين علما أن الأغنية تحمل معها رسالة، مفادها أن هذه العلاقة السامية وجب أن تبنى على الإخلاص والوفاء والوقوف الى جانب بعضنا البعض في الضراء قبل السراء للمضي قدما وتحقيق الانجازات المنشودة، وكذا استحضار القيم الأخلاقية الطيبة التي ورثناها عن الوالدين والأجداد.





كما تتطرق الأغنية إلى أن الصداقة في بعض الأحيان تبنى على المصلحة الشخصية ويمكن أن تكون سببا في تعاسة الناس، لهذا وجه الفنان بوحسين فولان في أغنيته الجديدة "إمدوكال" مجموعة من النصائح يبقى الهدف منها الحفاظ على مكانة الصداقة وتقدير قيمتها.





يشار إلى أن الأغنية من ألحان الفنان بوحسين فولان وكلمات محمد بنداج والتوزيع الموسيقي لمجموعة رباب فيزيون الى جانب يوسف كريران.