دليل على وجود فضائيين.. أعداد مهولة من الأجسام الغريبة تنتشر في سماء بلجيكا

تزامنت جائحة فيروس كورونا المستجد، مع ازدياد الأجسام الطائرة المجهولة في السماء، والتي فسرها أحد المحققين أنها ما هي إلا "رسائل على وجود الفضائيين".





وقد تم الإبلاغ عن الأضواء والأشياء الغامضة في سماء الليل، في بلجيكا، بأرقام قياسية منذ بداية عمليات الإغلاق في مارس، حيث كان لدينا وقت أطول للتحديق في النجوم أكثر من أي وقت مضى، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.





ويقول "جاري هيسلتين" 60 عامًا ، إن المزيج الفريد بين "قضاء وقت أطول في الهواء الطلق" مع "انخفاض حاد في الحركة الجوية" يعني أن مشاهدة ظواهر الليل الغريبة قد ارتفعت، وأضاف "قد تكون هذه لحظة مهمة للغاية في تاريخ الأجسام الطائرة المجهولة".





واحتفظ ضابط الشرطة البلجيكي المتقاعد "جاري" بعناية بقاعدة البيانات الخاصة به والتي تضم 550 تقريرًا عن مشاهدات رجال شرطة للأجسام الغريبة في السماء، ويعود تاريخها إلى عام 1901.





يقول إن بعض الحالات مدعومة بلقطات فيديو، ويعتقد أن العدد الكبير من المشاهدات للأجسام الغريبة لعام 2020 يمكن أن يغير كل شيء.



