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أخبار العالم

قرار مهم بشأن الدراسة في أبو ظبي

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 07:30 ص
أبو ظبي تعتمد نظام
أبو ظبي تعتمد نظام الدراسة عن بعد
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قسم الخارجي
قرّرت السلطات الإماراتية، إطلاق نظام "الدراسة عن بعد" في كافة مدارس إمارة أبو ظبي، لأول أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني، الذي سيبدأ في 3 يناير 2021.

واعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة، قرار نظام الدراسة عن بُعد حرصًا على صحة الطلبة والمدرسين وكافة العاملين، حسبما قالت في بيان.

وقالت في بيانها إنه يتعين على جميع الطلبة والمعلمين والعاملين في المدارس القادمين من خارج الإمارات من أي دولة، الالتزام بإجراءات الحجر الصحي وفقاً للإجراءات المعتمدة في الإمارة.

وسبق أن أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، رصد حالات إصابة محدودة بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا في البلاد، تعود لأشخاص قادمين من الخارج.

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