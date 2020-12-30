بسبب الـVAR.. اتحاد الكرة يجتمع اليوم مع رؤساء الأندية

تعقد اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد اجتماعا في الواحدة ظهر اليوم، الأربعاء، مع رؤساء أندية القسم الممتاز بمقر الجبلاية فى الجزيرة.









يأتي ذلك من أجل دراسة الأمور المتعلقة بتشكيل رابطة أندية المحترفين وإجراءات قيد يناير وآخر المستجدات على الساحة الرياضية.





ومن المقرر أن تناقش أيضا اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد خلال اجتماعها مع أندية الدورى الممتاز وعددها 18 ناديا الأزمات الخاصة بتطبيق تقنية الفيديو فى مباريات الدورى المصرى، خاصة أن هناك شكاوى عديدة من الأندية من التقنية بعد أن أثبتت التقارير الفنية وجود مشكلات فنية فى تطبيق التقنية أبرزها ضبط التسلل.





وطلبت الشركة الإسبانية المسئولة عن تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى، من اتحاد الكرة مبلغ 100 ألف يورو عبارة عن مستحقات الشركة عن تطبيق التقنية فى الدورى الجديد 2020 -2021، بجانب بعض المستحقات المتأخرة عن الموسم الماضى وفقا للاتفاق المبرم بين الشركة الإسبانية واللجنة الخماسية السابقة لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى.



