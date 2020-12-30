ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

اقتصاد السعودية.. المملكة تطلق سياسة الاقتصاد الرقمي لزيادة التنافسية

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 09:06 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم الاقتصاد
أعلن المهندس عبد الله بن عامر السواحة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس اللجنة الوطنية للتحول الرقمي، موافقة مجلس الوزراء على إطلاق سياسة الاقتصاد الرقمي بمثابة خارطة طريق، توضح توجهات المملكة للجهات الحكومية والقطاع والخاص والمجتمع الدولي في الملفات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي، لتشجيع الاستثمار وتسريع الريادة التقنية المحلية، واستقطاب الشراكات الدولية القائمة على نقل الخبرة والتعاون في مجال الابتكار والتحول التقني والرقمي، وذلك وفقا لما نشرته وكالة السعودية الرسمية.


وتعد سياسة الاقتصاد الرقمي امتدادا لجهود المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين 2020 في تذليل العقبات، ومعالجة التحديات أمام توسعة قاعدة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الرقمي، من خلال تمكين وتحديد إطار عمل لاقتصاد موثوق يتمركز حول الإنسان، بالإضافة إلى أنها ترتكز على سبع مبادئ أساسية لتنمية بيئة رقمية استثمارية جاذبة؛ وهي "الوصول بما في ذلك البنية التحتية الرقمية والبيانات والمنصات الرقمي، والتقنيات، والابتكار، ورأس المال البشري، والرخاء الاجتماعي والشمولية، والثقة في البيئة الرقمية وانفتاح السوق".


وتستهدف المملكة رفع حجم اقتصادها ليصبح ضمن المراتب الـ "15" الأولى على مستوى العالم، وذلك عبر إيجاد بيئة استثمارية جاذبة وتنويع اقتصادها، لرفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص من 40% وحتى 65% من الناتج المحلي.


يذكر أن المملكة العربية السعودية تحتل مركزًا اقتصاديًا مرموقًا؛ حيث إن اقتصادها هو الأكبر في الشرق الأوسط ومن أكبر عشرين اقتصادًا في العالم.


وبهذه المناسبة رفع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس اللجنة الوطنية للتحول الرقمي شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على إطلاق سياسة الاقتصاد الرقمي، التي تعد امتدادًا لجهود المملكة الساعية لدعم تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسية المملكة، وتوسيع التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

السعودية تفوز بجائزة عالمية لتمكين المرأة في الريادة

إعلامي لبناني: استضافة السعودية قمة مجموعة العشرين دليل واضح علي دور المملكة في استقرار الاقتصاد العالمي

رسالة مهمة من محمد بن سلمان للعالم بعد قمة العشرين

اقتصاد السعودية.. أرامكو توقع 6 مذكرات تفاهم مع شركات عالمية

أخبار السعودية اليوم: استمرار تراجع وفيات كورونا وارتفاع نسبة الشفاء.. المملكة حريصة على تحقيق الأمن والنماء للشعب اليمني.. وفلسطين على رأس القضايا بالرياض

متفوقة على الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن.. دولة عربية تتصدر مؤشر الأمن عالميا

ترشيحاتنا

بمكياج صاخب.. رضوى الشربيني تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

أخبار الرياضة| أزمة تعرقل احتراف مصطفى محمد في فرنسا.. حكام مباريات اليوم بالدوري

رغم تفشي كورونا.. الإمارات: إجلاء أكثر من 4000 مواطن من 61 دولة خلال 2020

دليل على وجود فضائيين.. أعداد مهولة من الأجسام الغريبة تنتشر في سماء بلجيكا

داليا أيمن: مجلس الوزراء نفى الفيديو المتداول عن حظر التجول.. فيديو

«رمضان صبحي مضغوط».. أبرز 5 تصريحات لـ «أروابارينا» مدرب بيراميدز مع شوبير

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقعات المالية للأبراج 2021.. الثور والعذراء يواجهان أزمات.. العقرب استقرار في الوضع المادي

توقعات برج الحمل 2021 .. استقرار الوضع المادي وحياة عاطفية سعيدة

بمكياج صاخب.. رضوى الشربيني تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة