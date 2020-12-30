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توك شو

عامل ضجة كبيرة.. ماذا قالت سلوى عثمان عن دور مى عمر في مسلسل لؤلؤ

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 09:19 ص
الممثلة سلوى عثمان
الممثلة سلوى عثمان
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هاجر إبراهيم
تحدثت الممثلة سلوى عثمان، عن دورها بمسلسل "لؤلؤ" الذى يعرض حاليا، قائلة إن المسلسل من إخراج محمد عبد السلام والمشرف العام للمسلسل هو محمد سامى.


وأضافت "سلوى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنها تقوم بدور والدة لؤلؤ، والتى تقوم بدورها الممثلة مى عمر، موضحة أنه حتى البارحة تمت إذاعة الحلقة الثالثة من المسلسل، وكان رد الفعل الناس إيجابيا.


وتابعت: "المسلسل عامل ضجة والناس متابعاه وحباه، والمسلسل يستحق"، متحدثة عن الممثلة مى عمر قائلة: "مى عمر عاملة مجهود حلو جدا ومتألقة جدا فى شغلها كدور بطولة أول لها".


وأكدت أن المشاهدين جميعا سيكونون متشوقين لمتابعته، لافتة إلى وجود مفاجآت عديدة بالمسلسل، متابعا: "الحلقة الثانية عملت تريند ومى عمر أد التحدى".
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