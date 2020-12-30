ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة سوهاج للطلاب المصابين بكورونا: اعتذاركم عن الامتحانات مقبول

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 09:16 ص
رئيس جامعة سوهاج
رئيس جامعة سوهاج
Advertisements
أنغام الجنايني
قرّر مجلس جامعة سوهاج في جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة، بدء تلقي طلبات الطلاب الراغبين في الاعتذار عن امتحانات الفصل الدراسي الأول المصابين بفيروس كورونا، والذي يحول عن أداء امتحاناتهم.


وأكد أنهم سيكون لهم الحق في دخول امتحان الدور الثاني في شهر سبتمبر في أي عدد من المواد ولجميع الفرق، بشرط تقديم المستندات الدالة على الإصابة بالفيروس قبل انتهاء امتحانات الدور الأول.

اقرأ أيضا:


وافتتح عزيز أمس، الثلاثاء، المعرض السنوي السابع للملابس الجاهزة للطلاب والطالبات، والذي تنظمه إدارة التكافل الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية في الفترة من ٢٩ ديسمبر الجاري وحتى ٧ يناير القادم، بحضور الدكتور صفا محمود السيد، والدكتور أحمد سليمان، والدكتور مصطفي عبد الخالق، نواب رئيس الجامعة، والمحاسب أشرف القاضي، القائم بعمل أمين عام الجامعة، وصبري محمد، مدير رعاية الشباب المركزية، والطالب محمد حمادة، رئيس اتحاد الطلاب.


وخلال الافتتاح، أوضح الدكتور أحمد عزيز، أن المعرض تنظمه الجامعة للعام السابع على التوالي، ويضم 2600 قطعة ملابس، ويأتي ضمن الأنشطة الخيرية التي تنفذها الجامعة لمساعدة الطلاب غير القادرين على شراء ما يلزمهم من ملابس بأسعار مخفضة، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والالتزام بالتباعد الاجتماعي من حيث تنظيم دخول الطلاب وطريقة البيع والشراء.


وقال الدكتور صفا محمود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن المعرض شهد إقبالا من الطلاب في يومه الأول، وسيستمر لمدة ١٠ أيام، حيث سيتم تقسيم أيام المعرض ليشمل مقري الجامعة القديم والجديد للوصول إلى جميع الطلاب بجميع الكليات، وذلك لدعم غير القادرين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتخفيف الأعباء المالية علي أولياء الأمور.


وأضاف صبري محمد، أنه تم شراء ملابس بقيمة ٤٠٠ ألف جنيه من صندوق التكافل الاجتماعي، حيث يتميز المعرض بوجود تخفيض يصل إلى نسبة 50%؜ على جميع المعروضات لتكون في متناول الطلاب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عميد آثار القاهرة: لا توجد زيادة في المصروفات الدراسية.. ودعم للطلاب غير القادرين

غدًا.. افتتاح المعرض المجاني للملابس لطلاب جامعة القاهرة

قبول "17 طعنا" بانتخابات اتحاد الطلاب بجامعة سوهاج

بالتعاون مع روتاري مصر الجديدة.. افتتاح معرض السوق الخيري بجامعة حلوان

غدا.. جامعة سوهاج تنظم معرضها السنوي السابع للملابس الجاهزة

جامعة سوهاج تشتري ملابس بـ 400 ألف جنيه.. وتقدمها للطلاب بتخفيض 50%

ترشيحاتنا

قرار مرعب.. متى سيضطر أطباء بريطانيا لترك مصابي كورونا يموتون دون رعاية صحية؟

«رمضان صبحي مضغوط».. أبرز 5 تصريحات لـ «أروابارينا» مدرب بيراميدز مع شوبير

هاني شاكر يكشف حقيقة خلافه مع عبدالحليم حافظ.. وسبب غضب العندليب بعد اكتشافه

تصل تحت الصفر.. الأرصاد: انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة الفترة القادمة.. فيديو

أخبار الفن | رد ابن هشام سليم على اتهامه بالشذوذ الجنسي.. التنمر على ابنة يسرا اللوزي.. متابع يدعي على سوسن بدر بالموت

أخبار الرياضة| أزمة تعرقل احتراف مصطفى محمد في فرنسا.. حكام مباريات اليوم بالدوري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقعات المالية للأبراج 2021.. الثور والعذراء يواجهان أزمات.. العقرب استقرار في الوضع المادي

توقعات برج الحمل 2021 .. استقرار الوضع المادي وحياة عاطفية سعيدة

بمكياج صاخب.. رضوى الشربيني تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة