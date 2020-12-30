جامعة سوهاج للطلاب المصابين بكورونا: اعتذاركم عن الامتحانات مقبول

برئاسة الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة، بدء تلقي طلبات الطلاب الراغبين في الاعتذار عن امتحانات الفصل الدراسي الأول المصابين بفيروس كورونا، والذي يحول عن

وأكد أنهم سيكون لهم الحق في دخول امتحان الدور الثاني في شهر سبتمبر في أي عدد من المواد ولجميع الفرق، بشرط تقديم المستندات الدالة على الإصابة بالفيروس قبل انتهاء امتحانات الدور الأول .

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وافتتح عزيز أمس، الثلاثاء، المعرض السنوي السابع للملابس الجاهزة للطلاب والطالبات، والذي تنظمه إدارة التكافل الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية في الفترة من ٢٩ ديسمبر الجاري وحتى ٧ يناير القادم، بحضور الدكتور صفا محمود السيد، والدكتور أحمد سليمان، والدكتور مصطفي عبد الخالق، نواب رئيس الجامعة، والمحاسب أشرف القاضي، القائم بعمل أمين عام الجامعة، وصبري محمد، مدير رعاية الشباب المركزية، والطالب محمد حمادة، رئيس اتحاد الطلاب.





وخلال الافتتاح، أوضح الدكتور أحمد عزيز، أن المعرض تنظمه الجامعة للعام السابع على التوالي، ويضم 2600 قطعة ملابس، ويأتي ضمن الأنشطة الخيرية التي تنفذها الجامعة لمساعدة الطلاب غير القادرين على شراء ما يلزمهم من ملابس بأسعار مخفضة، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والالتزام بالتباعد الاجتماعي من حيث تنظيم دخول الطلاب وطريقة البيع والشراء.









وقال الدكتور صفا محمود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن المعرض شهد إقبالا من الطلاب في يومه الأول، وسيستمر لمدة ١٠ أيام، حيث سيتم تقسيم أيام المعرض ليشمل مقري الجامعة القديم والجديد للوصول إلى جميع الطلاب بجميع الكليات، وذلك لدعم غير القادرين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتخفيف الأعباء المالية علي أولياء الأمور.







