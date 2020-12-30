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أخبار العالم

قتيل و3 إصابات في هجوم إسرائيلي جديد على سوريا

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 09:10 ص
قتيل و3 إصابات بهجوم
قتيل و3 إصابات بهجوم إسرائيلي جديد على سوريا
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سمر صالح
ذكرت وسائل الإعلام العبرية، نقلا عن تقارير سورية، أن الدفاعات الجوية السورية، أحبطت الليلة هجوما جويا إسرائيليا، في قلب العاصمة السورية دمشق.
 

وذكر موقع "والاه" العبري، صباح اليوم، الأربعاء، نقلا عن تقارير سورية، أن جنديا سوريا قتل، وأصيب ثلاثة آخرون، في هجوم إسرائيلي استهدف المضادات الجوية السورية وسط العاصمة دمشق.

 
وأضاف الموقع، أن إسرائيل لم تعلق بشكل رسمي على هذا الهجوم المنسوب لها في سوريا، مشيرا إلى أن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، اكتفى بالقول: "لا نعلق على تقارير ينشرها الإعلام الأجنبي".

 
يشار إلى أن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي، تقصف بشكل أسبوعي في سوريا، بزعم مهاجمة الأهداف التابعة لإيران هناك، ضمن محاربة التموضع العسكري الإيراني في سوريا. 
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