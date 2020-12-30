رغم تفشي كورونا.. الإمارات: إجلاء أكثر من 4000 مواطن من 61 دولة خلال 2020

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، اليوم الأربعاء، إجلاء أكثر من 4000 شخص من مواطنيها خلال العام الجاري.









ووفقًا لصحيفة "البيان" الإماراتية، قالت الوزارة إنها أجلت 4,043 شخص من مواطني الإمارات ومرافقيهم عبر 166 رحلة إجلاء جوية وبحرية من 61 دولة خلال عام 2020 الجاري.









وأكدت الخارجية الإماراتية، أنه في وقت أغلقت فيه مطارات العالم وتوقفت حركة التنقل بين الدول بسبب كورونا، لم تدخر الإمارات جهدًا لتعيد أبناءها إلى أرض الوطن.









يأتي ذلك بعدما تفشى فيروس كورونا العالم منذ مارس الماضي، وأسفر عن إصابة ومقتل الملايين.









وكانت وزارة الصحة الإماراتية، أعلنت اليوم، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بعد إجراء 153157 فحصًا جديدًا خلال الساعات الـ 24 الماضية.









وأوضحت الوزارة الإماراتية أنه تم رصد 1506 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 204369 حالة.









كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصابين، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 662 حالة.









وسجلت شفاء 1475 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات التعافي 181400 حالة.