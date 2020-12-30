دراسة: الصدفية ومتلازمة التمثيل الغذائي قد يزيدان من خطر الإصابة بأمراض القلب

أظهرت دراسة طبية حديثة، نشرت فى العدد الأخير من مجلة "الجمعية الأمريكية للأمراض الجلدية"، أن وجود متلازمة التمثيل الغذائي لدى الأشخاص المصابين بالصدفية قد يسهم في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.





وقالت الدكتورة نهال ميهتا، رئيس مختبر الالتهابات وأمراض القلب والأوعية الدموية فى "المركز الوطني للقلب إن متلازمة التمثيل الغذائى تعد من الأمور الشائعة جدا بين مرضى الصدفية لدينا، وتزيد من فرص الإصابة بأمراض الشريان التاجي لدى هذه الفئة من السكان عن طريق زيادة الترسبات التى تسد شرايين القلب.



وأضافت "ميهتا"، فى بيانها، أن ارتفاع ضغط الدم والسمنة يسهمان بشكل أكبر في تراكم الترسبات التاجية، وبالتالي يمكن أن تكون أهدافًا جيدة للتدخل.



وبالنسبة للتحليل الجديد، أجرى الباحثون دراسة قائمة على الملاحظة لـ 260 مريضًا يعانون من الصدفية، استوفى 80 منهم أيضًا معايير متلازمة التمثيل الغذائي.



وقال الباحثون إن جميع المشاركين خضعوا لفحص التصوير المقطعي المحوسب لإنشاء صور للشرايين التاجية، وتبين أن مقاومة الأنسولين وكوليسترول الدم كانت أعلى بشكل ملحوظ في المشاركين الذين يعانون من الصدفية ومتلازمة التمثيل الغذائي.



وأضافوا أن ارتفاع نسبة الدهون في البطن يعد أحد عوامل الخطر المعروفة للإصابة بأمراض القلب في عموم السكان، وزيادة تراكم الترسبات في شرايين مرضى الصدفية.