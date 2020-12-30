ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

وزير الأوقاف يكرم الأئمة السودانيين في نهاية الدورة التدريبية بالأكاديمية الدولية

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 09:23 ص
وزير الأوقاف مع الأئمة
وزير الأوقاف مع الأئمة السودانيي
Advertisements
عبد الرحمن محمد

كرم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الأئمة السودانيين المتدربين بالدورة التدريبية المشتركة للأئمة المصريين والسودانيين بأكاديمية الأوقاف المصرية، جاء ذلك بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أثناء زيارتهم له.


وأهدى الوزير كل واحد منهم مجموعة متميزة من إصدارات الوزارة والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية اشتملت على موسوعة الخطب العصرية (8) أجزاء، وكتاب: من أساليب البيان القرآني ، وكتاب : حديث الروح ، وكتاب :الفهم المقاصدي للسنة النبوية ، وكتاب : قواعد الفقه الكلية ، وكتاب : ضلالات الإرهابيين وتفنيدها ، وكتاب : فن الخطابة بين الماضي والمعاصرة ، وكتاب : مهارات التواصل في السنة النبوية ، وكتاب : فن المقالات والجمل القصيرة ، متمنيا لهم ولزملائهم كل السداد والتوفيق.


والمكرمون هم: الشيخ إبراهيم التيجاني حامد والشيخ  إبراهيم ميرغني حسن و الشيخ  وليد حسين محمود والشيخ خالد حسين عيسى و الشيخ الزبير محمد علي والشيخ عبد الرحمن حافظ عبد الرحمن والشيخ محمد عباس محمد و الشيخ  مهند الأمين عبد النبي و الشيخ نزار محمد الحسن محمد.


وأعرب الأئمة السودانيون عن وافر شكرهم وتقديرهم لمصر ورئيسها وشعبها الكريم ولوزارة الأوقاف المصرية ووزير الأوقاف على هذه الحفاوة والاهتمام وكرم الاستقبال, مشيدين أبلغ إشادة بهذه الدورة , متمنين تكرارها لهم ولزملائهم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الأوقاف: انطلاق الدورة التدريبية لأئمة المساجد الكبرى المصريين والسودانيين الإثنين المقبل

غدا.. وزير الأوقاف ونظيره السوداني يفتتحان الدورة التدريبية المشتركة

الأوقاف تنظم دورة تدريبية مشتركة للأئمة المصريين والسودانيين

وزير الأوقاف يصطحب الوفد السوداني لزيارة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

علي جمعة: يجب على المفتى عدم الخروج عن إجماع الأمة ومقاصد الشريعة ومصالح العباد

وزير الأوقاف السوداني: التجربة المصرية في مجال التسامح الديني عظيمة

ترشيحاتنا

توقعات برج الحمل 2021 .. استقرار الوضع المادي وحياة عاطفية سعيدة

كيف يمس الجن الإنسان ويتلبس جسده؟.. العلماء يجيبون

الكويت: السجن 7 سنوات لسيدة أعمال ووافد بتهمة غسيل الأموال

يوفنتوس يسعى لـ التعاقد مع زميل صلاح

تعرف على حكام مباريات اليوم في الدوري الممتاز

عامل ضجة كبيرة.. ماذا قالت سلوى عثمان عن دور مى عمر في مسلسل لؤلؤ

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقعات المالية للأبراج 2021.. الثور والعذراء يواجهان أزمات.. العقرب استقرار في الوضع المادي

توقعات برج الحمل 2021 .. استقرار الوضع المادي وحياة عاطفية سعيدة

بمكياج صاخب.. رضوى الشربيني تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة