وزير الأوقاف يكرم الأئمة السودانيين في نهاية الدورة التدريبية بالأكاديمية الدولية

كرم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الأئمة السودانيين المتدربين بالدورة التدريبية المشتركة للأئمة المصريين والسودانيين بأكاديمية الأوقاف المصرية، جاء ذلك بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أثناء زيارتهم له.





وأهدى الوزير كل واحد منهم مجموعة متميزة من إصدارات الوزارة والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية اشتملت على موسوعة الخطب العصرية (8) أجزاء، وكتاب: من أساليب البيان القرآني ، وكتاب : حديث الروح ، وكتاب :الفهم المقاصدي للسنة النبوية ، وكتاب : قواعد الفقه الكلية ، وكتاب : ضلالات الإرهابيين وتفنيدها ، وكتاب : فن الخطابة بين الماضي والمعاصرة ، وكتاب : مهارات التواصل في السنة النبوية ، وكتاب : فن المقالات والجمل القصيرة ، متمنيا لهم ولزملائهم كل السداد والتوفيق.





والمكرمون هم: الشيخ إبراهيم التيجاني حامد والشيخ إبراهيم ميرغني حسن و الشيخ وليد حسين محمود والشيخ خالد حسين عيسى و الشيخ الزبير محمد علي والشيخ عبد الرحمن حافظ عبد الرحمن والشيخ محمد عباس محمد و الشيخ مهند الأمين عبد النبي و الشيخ نزار محمد الحسن محمد.





وأعرب الأئمة السودانيون عن وافر شكرهم وتقديرهم لمصر ورئيسها وشعبها الكريم ولوزارة الأوقاف المصرية ووزير الأوقاف على هذه الحفاوة والاهتمام وكرم الاستقبال, مشيدين أبلغ إشادة بهذه الدورة , متمنين تكرارها لهم ولزملائهم.