بالأسماء.. الأوقاف تدفع بـ 13 قيادة نسائية في الهيكل التنظيمي الجديد

دفعت وزارة الأوقاف بـ13 قيادة نسائية في الهيكل التنظيمي الجديد بالأوقاف منهن (4) وكلاء وزارة ، وذلك في إطار الدفع بالقيادات النسائية، واهتمام وزارة الأوقاف بالتوظيف الأمثل لطاقات جميع العاملين بالوزارة ، وإيمانًا بإعطاء المرأة حقها على قدم المساواة مع زملائها بالعمل ، وفي إطار عملية التحديث والرقمنة والتطوير المؤسسي ، وتطبيقًا لاعتماد الهيكل الإداري والتنظيمي الجديد للوزارة، وهن:





1. نهاد محمد سامي حتاتة لتسيير أعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير .

2. رندا صلاح محمود دسوقي لتسيير أعمال الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي .

3. ليلى عطا الله محمود عثمان وكيل الوزارة للشئون الهندسية بهيئة الأوقاف المصرية .

4. رانيا محمد عبد الفتاح وكيل الوزارة للشئون القانونية بهيئة الأوقاف المصرية .

5. جنية محمود محمد عبد الرحمن لتسيير أعمال وظيفة الإدارة العامة للشئون الطبية .

6. سمر إبراهيم محمود مديرًا عاما للإدارة العامة لخدمة المواطنين .

7. نسرين محمد خليل التباع – لتسيير أعمال وظيفة مدير عام التطوير المؤسسي .

8. غادة عبد الحليم محمد عبد الحليم – لتسيير أعمال الإدارة العامة للنظم والتطبيقات والدعم الفني .

9. منى حسين لتسيير أعمال الإدارة العامة للبر .

10. سوزان سمير جمعة محمد لتسيير أعمال الإدارة العامة للإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني .

11. روض زكريا محفوظ لتسيير أعمال الإدارة العامة للأملاك .

12. هدى فؤاد يوسف لتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي والسياسات .

13. غادة محمد أبو الوفا إسماعيل – مديرًا عاما للإدارة العامة للاستحقاقات والمزايا .





وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف قرر أمس، غلق مسجد النور وساحته وعدم السماح بفتحه لمدة أسبوعين مع خصم عشرة أيام من كل إمام من إمامي المسجد وجميع العاملين المكلفين بالعمل في المسجد اليوم، نظرًا لعدم التزام بعض المصلين بتعليمات الوزارة بشأن الالتزام بالكمامة والمصلى الشخصي.





وطالب وزير الأوقاف، جميع رواد بيوت الله عز وجل، بالالتزام بارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي ومراعاة التباعد الاجتماعي ، حيث ستكون الوزارة مضطرة لغلق أي مسجد لا يلتزم رواده بالإجراءات الاحترازية، فطاعة الله عز وجل لا تنال بمعصيته سبحانه في أذى الخلق، وقد أكدنا مرارا وسنظل نؤكد أنه من كان يحب بيوت الله عز وحل فليحرص على بقائها مفتوحة من خلال التزامه بالتعليمات والإجراءات الوقائية، مع محاسبة كل مقصر من العاملين بالمساجد أو المشرفين عليها للتحقيق والمحاسبة.

وأمر وزير الأوقاف إحالة كل من مفتش المنطقة ومدير الإدارة التابع لهما المسجد إلى التحقيق بديوان عام الوزارة لتقصيرهم في المتابعة، مع تفويض جميع مديري المديريات في إغلاق أي مسجد لا يلتزم رواده بالإجراءات الاحترازية، وإحالة كل مقصر من العاملين بالأوقاف للتحقيق.