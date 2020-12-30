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منوعات

بسبب السلالة الجديدة.. مستشفيات بريطانيا أمام كارثة كبرى.. شاهد

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 10:50 ص
صدى البلد
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مريم صليب
يتحول الوضع في بريطانيا إلى كارثي مع مرور الوقت بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في أكثر من 52 منطقة بالبلاد والتفشي السريع للفيروس نتج عنه نقص كلبير في المعدات و المستلزمات الطبية، فلم تعد بريطانيا مكانا آمنا بعد ظهور تلك السلالة. 

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الطبيبة البريطانية التي تعمل في إحدى مستشفيات العزل سامنثا بات رودين، حذرت من نفاذ كميات كبيرة من أسطوانات الاكسجين الموجودة في المستشفيات بسبب القفزة التي حدثت في المصابين. 

أوضحت الطبيبة أنها حزينة بعد أن رأت إدارة المستشفيات تطرد بعض الحالات لعدم إمكانيتها توفير اسطوانات اكسجين و ادوية لعلاج المرضى و انقاذ حياتهم . 

كما أشارت الطبيبة من خلال تغريدات كتبتها عبر تويتر إلى أن الأمر لم يعد سهلا، فالحالات قفزت إلى 20 ألف إصابة في اليوم بعد تفشي السلالة الجديدة و أعداد أسطوانات الاكسجين تنفذ . 

أوضحت الطبيبة أن الاستمرار في زيادة الأعياد سيدفع بريطانيا للسقوط في كارثة جديدة و سيموت المواطنين على أعتاب المستشفيات بسبب عدم قدرة المكان احتمال المصابين. 
بسبب السلالة الجديدة.. مستشفيات بريطانيا أمام كارثة كبرى.. شاهد
بسبب السلالة الجديدة.. مستشفيات بريطانيا أمام كارثة كبرى.. شاهد
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