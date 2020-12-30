زيادة الرادارات بطرق البحر الأحمر.. والمرور يطالب الزوار بالتزام السرعة المقررة

أعلنت محافظة البحر الأحمر، الأربعاء، تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة وغرف عمليات فرعية بمجالس المدن تابعة للغرفة الرئيسية، لمتابعة حركة الطرق وذلك خلال فترة إجازات رأس السنة.





وطالب مسؤولو مرور البحر الأحمر الزائرين القادمين بسياراتهم للغردقة لقضاء إجازة رأس السنة الجديدة بالالتزام بالسرعات المقررة على الطرق وعدم تجاوز هذه السرعات حماية لهم ولمرافقيهم، وتنبيه قائدي السيارات بتعليمات السلامة والأمان خلال القيادة على الطرق.





وتقرر زيادة عدد الرادارات من أول طريق الزعفرانة وحتى مدينة الغردقة وزيادة عدد أفراد الأمن أمام الكاميرات لتكون حركة الشوارع والطرق تحت السيطرة والمراقبة.





كما تقرر زيادة الخدمات المرورية والانتشار الأمني بالمرافق العامة وإعداد خطة أمنية وزيادة عدد الخدمات والكمائن الحدودية والتجمعات وتشديد أعمال التفتيش للسيارات والافراد.