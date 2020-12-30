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حوادث

انتحار شاب مريض نفسي بقفزة من أعلى كوبري المعرض بطنطا

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 10:58 ص
صدى البلد
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احمد علي
أقدم شاب مصاب باضطرابات نفسية، بالقفز من أعلى الكوبري العلوي بمنطقة كوبري المعرض بطنطا المتجه إلى منطقة استاد طنطا وخصصت سيارة إسعاف لنقله بسياره إسعاف الي مشرحه طوارىء طنطا الجامعي .


وتلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد ذكريا حجازي مأمور قسم أول طنطا يفيد بإخطار من نقطة شرطة مستشفى جامعة طنطا بوصول شاب يدعي  ع الجمال 30 سنة يقيم منطقة علي اغا بدائرة ثان طنطا ويرتدي كالونا طبية بيده .

كما انتقل ضباط البحث الجنائي لعمل تحريات الأولية عن دافع الانتحار للشاب والوقوف على آخر تطورات للحادث.

وكلفت إداره البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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