موهبة ربانية.. فقد ذراعيه وتمسك بحب كرة القدم.. شاهد

لم يتم عامه الثالث عشر، حيث يعد طفلا في عمر الزهور، لكنه يمتلك حبا شديدا لكرة القدم وعاشق لها رغم كل ما سببته له من معاناة منذ صغره حتي وصل الأمر الي فقد ذراعيه بشكل تام أثناء لعبه بالكرة.. أنه الطفل ابراهيم محمد محيسب ابن مركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية.





"انا بحب كرة القدم وكل حلمي الحصول علي شقة ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي والكابتن محمود الخطيب وهذا كل ما أتمناه في حياتي".. بهذه الكلمات بدأ ابراهيم محمد محيسب حديثه لموقع صدي البلد مؤكدا انه عندما كان في عمر الـ4 سنوات وخلال لعبه كرة القدم سقطت الكرة داخل محول كهرباء مكشوف مضيفا: ذهبت علي الفور إلي المحول دون إدراك لمدي خطورة ذلك لكي احضر الكرة لتصعقني الكهرباء وتؤدي الي بتر تام في الذراعين.





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أستكمل الطفل الموهوب "ابراهيم" حديثة مؤكدا انه يعشق كرة القدم بالرغم مما سببته له الا انه ما زال محبا وعاشقا لها ويحلم بلقاء كباتن كرة القدم وتحديدا النادي الأهلي لكونه من المحبين المشجعين له ولاسطورته الكابتن محمود الخطيب.





وأضاف "ابراهيم " انه التقي بالدكتور "أشرف صبحي" وزير الشباب والرياضة بمكتبه، مؤكدا ان وزارة الشباب والرياضة لا تدخر جهدًا في سبيل مساعدة أبنائها من الناشئين والشباب ورعايتهم، مشيدا بقدرته علي التحدي وعدم الاستسلام للظروف وممارسة هوايته.





وأشار "ابراهيم" الي ان الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة منحه عضوية في مركز شباب بلبيس، مع العمل علي تأسيس فريق لذوي القدرات الخاصة في مركز الشباب كما تم التواصل مع وزيرة التضامن من اجل مساعدتي وامكانية تركيب اطراف صناعية، ودراسة الحالة بصفة عامة وتوفير كل اللازم للاحتياجات.





وأضاف "ابراهيم " انه التقى بالدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى وقررت التكفل بعلاجه وتركيب أطراف صناعية متحركة الكترونية كما أصدرت قرار بمعاينة منزلي والتكفل بالاسرة ومساعدتها على المعيشة وتفقد المنزل وطلاء المنزل وترميمه لو قابل للترميم.





وأشار "ابراهيم" إلى أن وزيرة التضامن أصدرت تعليمات باصطحابي إلى المركز الطبى والتأهيل بالعجوزة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتركيب الأطراف الصناعية الإلكترونية ومعرفة تكلفة الأطراف من قبل المصنع.





وفي النهاية توجة الطفل "ابراهيم" بالشكر الي القيادة السياسية وعلي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزيري الشباب والرياضة والتضامن الإجتماعي والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة لدعمهم له.