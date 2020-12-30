الضرائب: إلزام الممولين بتقديم الإقرارات إلكترونيا أول يناير.. فيديو

قال طلعت عبد السلام، مدير عام بمصلحة الضرائب ، إن مصلحة الضرائب فى إطار التحول الرقمى تعمل على إلزام ممولي الضرائب بتقديم الإقرارات إلكترونيا بداية من أول يناير، لافتًا إلى أن كل الإقرارات ستكون إلكترونية بداية من 2021، مؤكدًا أن كل المجتمع الضريبى أصبح اليكترونى.









وأضاف عبد السلام، فى مداخلة عبر برنامج " صباح الخير يا مصر"، المذاع على الفضائية الأولى، أنه اعتبارًا من أول يناير يلتزم الممولون من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا، وذلك وفقًا لقرار وزير المالية رقم ( 296 ) لسنة 2020 والذي ألزم الشخص الطبيعي أي الفردي (صاحب نشاط مهني أو تجاري أو صناعي، أو لديه إيرادات ثروة عقارية) بتقديم إقراره الضريبي إلكترونيًا، وذلك اعتبارا من أول يناير المقبل.





ودعا الممولين من الأشخاص الطبيعيين بسرعة تسجيل أنفسهم على بوابة مصلحة الضرائب المصرية لتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا.



