نائب: برلمان 2015 ساهم في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي مع الحكومة

قال النائب سامى المشد ، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان، إن برلمان 2015 كان لها العديد من الإنجازات منها الموافقة على تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى اقرته الحكومة.





وأشار المشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن برلمان 2015 أصدر أيضا قانون التأمين الصحى الشامل وساهم فى إصدار قوانين تؤدى لتطوير التعليم ، بالإضافة إلى إصداره لقانون الإستثمار ، وإصدار قوانين فى مجال الصناعة تصب فى اتجاه تحقيق التنمية المستدامة.



