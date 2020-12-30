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أخبار البلد

شاهد.. ماذا فعل صندوق مكافحة الإدمان في حي الأسمرات؟

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 02:07 م
صندوق مكافحة الإدمان
صندوق مكافحة الإدمان
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عبدالوكيل أبوالقاسم
قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الإجتماعي، مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، إننا قمنا بالبدء في تجربة حملات طرق الأبواب في حي الأسمرات، بتكليفات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسنقوم بتعميمها على مستوى أكبر في المرحلة القادمة، وخلال 3 أشهر الماضية هناك أكثر من 10 آلاف زيارة منزلية بعد تدريب متطوعين من حي الأسمرات ونقوم بتهيئتهم على إيصال رسائل الوقاية بمهارات التواصل، وحزمة كاملة من المعلومات المتعلقة بالمخدرات، وهم كانوا بالنسبة لنا المنارة التي تنشر الوعي داخل المنطقة.

وأضاف عثمان فى حواره لـ "صدى البلد" أننا قمنا بافتتاح عيادة داخل حي الأسمرات، وهذه العيادة استقبلت ما يقرب من 300 مريض خلال 3 شهور.

وأوضح عثمان، أنه يتم  تحويل هؤلاء المرضى على المستشفيات الشريكة مع الصندوق أو المستشفيات التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

وأكمل قائلا: هذه التجربة كانت تجربة مهمة جدا سيتم تعميمها خلال عام 2021، وتعزيز ثقافة مواجهة تعاطي المخدرات ورفضها داخل المناطق المطورة، وهذا نموذج مهم، لاهتمام الدولة للارتقاء بالخصائص السكانية.

وقال: مصر لا تركز علي الاستثمار في الحضر فقط، ولكن تركز في الأساس علي الاستثمار في البشر، وهذا نموذج مهم جدا نقوم بتطبيقه كصندوق مكافحة وعلاج الإدمان في المناطق السكنية الجديدة بديلة العشوائيات.
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