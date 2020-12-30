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فن

حجازي متقال: أخوض تجربة التمثيل الفترة المقبلة في مسلسل 60 حلقة

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 12:36 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
قال الفنان حجازي متقال إنه سوف يخوض تجربة التمثيل مرة أخري من خلال عمل درامي الفترة المقبلة مكون من 60 حلقة ويعرض خارج الموسم الرمضاني.

تابع حجازي لـ صدى البلد: خضت تجربة التمثيل مرة واحدة أمام النجمة دنيا سمير غانم وكانت التجربة من أفضل التجارب التي خضتها.

يذكر أن آخر أعماله ألبوم "طعم التوت" والذى تعاون فيه مع عدد الملحنين والشعراء من بينهم حسين زكريا وتامر حجاج ومحمد غنيم ومنعم وبينو، ومن الشعراء محمد البدري وسلامة علي وأحمد شريف، والتوزيع باسم منير وأشرف البرنس وأحمد عاطف وإسلام غلاب وحاتم محسن.
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