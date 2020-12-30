حجازي متقال: أخوض تجربة التمثيل الفترة المقبلة في مسلسل 60 حلقة

قال الفنان حجازي متقال إنه سوف يخوض تجربة التمثيل مرة أخري من خلال عمل درامي الفترة المقبلة مكون من 60 حلقة ويعرض خارج الموسم الرمضاني.





تابع حجازي لـ صدى البلد: خضت تجربة التمثيل مرة واحدة أمام النجمة دنيا سمير غانم وكانت التجربة من أفضل التجارب التي خضتها.



