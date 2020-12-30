أخبار السعودية اليوم: لقاحات كورونا تعم مدن المملكة.. وأجواء إيجابية لقمة الرياض الخليجية

السعودية ترحب بلقاء قادة الخليج في قمتهم بمدينة العلا

لقاحات كورونا في عموم مدن السعودية خلال 3 أسابيع

أجواء إيجابية لقمة الرياض الخليجية وتأكيد على تماسك المجلس









أعرب مجلس الوزراء السعودي، عن ترحيب المملكة مجددًا بتنفيذ الأطراف اليمنية ممثلة بالحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي لاتفاق الرياض، وبما تم الإعلان عنه من تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم كامل مكونات الطيف اليمني، عادًا تنفيذ اتفاق الرياض خطوة مهمة لبلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة اليمنية، مؤكدًا على مواصلة الجهود لدعم اليمن بما يحقق أمنه واستقراره وازدهاره.









جاء ذلك ضمن الجلسة المرئية التي عقدها المجلس برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث جدد المجلس أيضًا دعوة المملكة للدول الحليفة والصديقة والمؤسسات المالية والدولية للاستجابة العاجلة لاحتياجات السودان، والبدء في إعفائه من الديون، تزامنًا مع الترحيب بإعلان الإدارة الأمريكية إزالة اسم السودان رسميًا من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، الذي طالما تطلعت المملكة إليه، وبذلت مساعيها لتحقيقه، والتأكيد على مواصلة تقديم جميع سبل الدعم الممكنة لضمان أمن السودان وتنميته وازدهار شعبه «الشقيق».









وفي بدء الجلسة، تطرق المجلس إلى ما حملته الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2021، من أرقام ومؤشرات، تعكس سعي الحكومة إلى مواصلة تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة، حيث جدد الملك سلمان توجيهاته بأن تُعطي هذه الميزانية الأولوية لحماية صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، ومواصلة الجهود للحد من آثار جائحة كورونا على الاقتصاد، واستمرار العمل على تحفيز النمو الاقتصادي وتطوير الخدمات، وتنفيذ برامج الإسكان، والمشروعات التنموية التي توفر مزيدًا من فرص العمل للمواطنين، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والاهتمام بالحماية الاجتماعية، والحد من الهدر ومحاربة الفساد.









كما نوه المجلس، بما أكده ولي العهد بعد إعلان الميزانية، من المضي قدمًا تجاه تعزيز المكتسبات التي تحققت منذ إقرار «رؤية السعودية 2030»، والانطلاق نحو مزيد من التطور والتقدم في مختلف المجالات.









وأعرب مجلس الوزراء، عن الترحيب بقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، للمشاركة في الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، في محافظة العلا يوم الثلاثاء القادم، آملًا أن تكلل أعمال هذه القمة بالنجاح في تعزيز العمل المشترك وتوسيع التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في المجالات كافة، تحقيقًا لتطلعات مواطني دول المجلس وآمالهم.









وتطرق المجلس، إلى الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي - البحريني الذي عقد برئاسة ولي العهد السعودي، وولي عهد مملكة البحرين، وما تم خلاله من إقرار الإجراءات التنظيمية لأعمال المجلس وتشكيل اللجان الفرعية.









وتناول مجلس الوزراء، نتائج اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة السعودية - الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، وما تم الاتفاق عليه من التأكيد على أهمية الإطار الاستراتيجي السعودي - الروسي رفيع المستوى، وضرورة مواصلة العمل على توسيع وتعزيز التعاون في عدد من المجالات للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين.









وبارك المجلس ما تم إعلانه من قبل «أرامكو السعودية» عن أربعة اكتشافات للزيت والغاز في مواقع مختلفة من المملكة، مشيدًا بما تقوم به وزارة الطاقة و«أرامكو السعودية»، من جهود في أعمال التنقيب والإنتاج بما يدعم التنوع الاقتصادي في المملكة.









وتابع المجلس، مستجدات جائحة كورونا على المستويين المحلي والدولي، والإجراءات الاستباقية المتخذة لحفظ سلامة المواطنين والمقيمين والتقليل من فرص وصول الفيروس المتحور إلى السعودية، وأعمال حملة التطعيم ضد فيروس كورونا التي تعد الأكبر من نوعها في تاريخ المملكة.









وفي الشأن السياسي، عبر المجلس، عن إدانة السعودية وشجبها للهجمات الإرهابية على المنشآت الحيوية التي كان آخرها الهجوم بقاربٍ مفخخ على سفينة مخصصة لنقل الوقود في جدة، مؤكدًا أن هذه الأفعال الإجرامية والتخريبية تستهدف الأمن الدولي في استقرار ملاحته وإمدادات طاقته، وأمنه البيئي، مما يتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات عملية رادعة ضد جميع الجهات الإرهابية التي تنفذها وتدعمها، وكذلك إدانة المملكة للتفجير الإرهابي الذي استهدف تجمعًا لقراءة القرآن في إقليم غزني بأفغانستان، والعمل الإرهابي الذي استهدف المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد.









وتستمر مراكز لقاح «كورونا» المستجد (كوفيد 19) في استقبال المواطنين والمقيمين كافة للحصول على جرعات لقاح «فايزر - بيونتك» مجانًا ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.









وأكد الدكتور توفيق الربيعة، وزير الصحة، في حديث لقناة «العربية»، أن الحملة ستشمل أنحاء السعودية كافة خلال 3 أسابيع. كما أعلن أن حملة التطعيم ضد فيروس «كورونا» في مراكز لقاحات «كورونا» المستجد (كوفيد19) تنطلق في 3 مناطق رئيسية هي: الرياض وجدة والمنطقة الشرقية، لتشمل بعد ذلك مناطق المملكة كافة.









وقالت وزارة الصحة إن القيادة السعودية حرصت على طمأنة المجتمع حول مأمونية اللقاحات ومدى أهميتها في حماية الأفراد من آثار الجائحة.









وكان الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، على القوائم الأولى لتلقي اللقاح، بالإضافة إلى توجيهه بتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين، وتوجيهاته الدائمة بتقديم أفضل الخدمات لهم.









ويعدّ مركز تلقي اللقاحات في العاصمة الرياض أحد أكبر المراكز المتنقلة، والذي أنشئ مؤخرًا، ويخدم أكثر من 10 آلاف مستفيد في اليوم الواحد، ويمكن زيادة العدد عند الحاجة في حالات الطوارئ، وجُهز بأفضل المعدات الطبية الحديثة إلى جانب الكوادر البشرية النوعية المؤهلة لاستقبال الراغبين في تلقي اللقاح عبر تطبيق «صحتي» الذي أعلنت عنه وزارة الصحة.









ويتسع مركز تلقي اللقاحات في صالة المعارض بالرياض لأكثر من 550 غرفة طبية مجهزة، إلى جانب كادر تمريضي مختص ومدرب وعدد من الموظفين والموظفات القائمين بأعمال الخدمات العامة يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الحادية عشرة والنصف ليلًا.









اللقاح الذي سيُقدم مجانًا للمواطنين والمقيمين دون استثناء، يُدعم بحملة، تُعد الأكبر، من قبل وزارة الصحة التي تسابق الزمن لتنفيذها بالتطعيم ضد فيروس «كورونا»، بالتنسيق مع الوزارات والهيئات ذات العلاقة. كما يتم العمل على تهيئة المراكز في المناطق والمحافظات، وتسهيل الإجراءات في التسجيل الإلكتروني، وتنفيذ برنامج الحملة عبر تحديد مستويات المستفيد، بحيث يمكن أن يحصل عليه كبار السن ومن هم في حالة الحاجة إليه، ثم بقية المستفيدين، وبذلك هيأت الوزارة المراكز لاستقبال أعداد كبيرة تضمن تنفيذ الخدمة باحترافية.









واستطاعت السعودية تجاوز أزمة جائحة «كورونا» بأقل الخسائر في ظل الجهود التي بذلتها الدولة لحماية المواطنين والمقيمين، وتمثلت في تكثيف الإجراءات الاحترازية الاستباقية، والتأكيد على أن صحة الإنسان أولًا، وتوفير اللقاح الآمن والمعتمد دوليًا في وقت قياسي، مما جعل المملكة من أفضل دول العالم في مواجهة جائحة «كورونا».









وعلى الصعيد ذاته، استقبلت الصالة الجنوبية في مطار الملك عبد العزيز، بمدينة جدة، جميع الراغبين في التطعيم ضد «كورونا»، والتي توفر جميع الخدمات الأساسية، ومصممة بطريقة تسمح باستقبال أعداد كبيرة في 84 غرفة مجهزة بكل الخدمات الطبية لتلقي اللقاحات، يديرها نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المختصة.









في المقابل، استقبل مركز المعارض الدولية بالظهران في المنطقة الشرقية حملة وزارة الصحة للتطعيم عبر 84 غرفة لتلقي اللقاحات، وستعمل الوزارة على فتح كثير من المراكز في مناطق المملكة الأخرى والمحافظات التابعة لها ضمن المرحلة الثانية، لتعمل بذلك على شمولية تلقي اللقاح والاستفادة منه للجميع دون استثناء.









وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح الحجرف، أمس، أن قادة دول الخليج حريصون على انعقاد القمة الــ41 في الخامس من يناير المقبل، رغم الظروف الاستثنائية، في وقت تسود فيه أجواء إيجابية تحيط بالقمة.









وسلم الحجرف رسالة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، خلال لقائه في قصر السيف، أمس، تتضمن دعوة لحضور القمة، فيما تناول اللقاء استعراض مسيرة المجلس والإنجازات التي تحققت لشعوب الدول الأعضاء، خصوصًا في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتجارية.









ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن الحجرف قوله، عقب استقباله أمير الكويت، إن هذه القمة تأتي في ظروف استثنائية، حيث يشهد العالم تداعيات جائحة «كورونا» على مختلف مناحي الحياة. وأضاف أن التحضير لانعقاد هذه القمة، رغم الظروف والإجراءات الاحترازية، يعكس إيمانًا كاملًا وكبيرًا من قبل القادة بأهمية انعقاد هذه القمة، لما تمثله من اهتمام لكل القضايا التي تهم المواطن الخليجي، وتعمل على دعم وتعزيز منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربي ودفعها إلى الأمام.











وأشار إلى أن مجلس التعاون لدول الخليج يطوي آنيًا العقد الرابع من مسيرته، وينطلق نحو العقد الخامس بكل أمل نحو تحقيق الأفضل والرخاء والنماء والازدهار لمواطني دول مجلس التعاون في ظل التوجيهات الحكيمة والسديدة لقادة دول المجلس. وثمن الأمين العام للمجلس لأمير دولة الكويت حرصه الكامل على استمرار جهود تعزيز البيت الخليجي، ودفع مسيرة مجلس التعاون إلى آفاق أرحب.









كما تلقى الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، دعوة خادم الحرمين الشريفين للمشاركة في قمة الرياض الخليجية.









وتسلم الرسالة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، خلال استقباله في المنامة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، وشهد اللقاء استعراض مسيرة المجلس والإنجازات التي تحققت لشعوب الدول الأعضاء، خصوصًا في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتجارية.









وأعرب الأمين العام للمجلس عن شكره لملك البحرين على حرصه الكامل على استمرار جهود تعزيز البيت الخليجي، ودفع مسيرة مجلس التعاون إلى آفاق أرحب، مقدمًا التهنئة للبحرين قيادةً وحكومةً وشعبًا بمناسبة توليها رئاسة الدورة الواحدة والأربعين لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، مؤكدًا ثقته وإيمانه بالدور الذي ستلعبه البحرين في دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك قدمًا إلى الأمام، وتحقيق تطلعات وآمال مواطني دول المجلس نحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل.









وأضاف الدكتور الحجرف: «إن رئاسة البحرين للدورة الواحدة والأربعين تتزامن مع دخول منظومة مجلس التعاون عقدها الخامس بشراكة متجذرة أكدت الأيام والأحداث أنها منظومة متماسكة قادرة على تجاوز الصعوبات والتحديات، ومواصلة تحقيق الإنجازات التكاملية، وفق الأهداف السامية لمجلس التعاون».









وتستضيف السعودية قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي، وهي المرة التاسعة التي تستضيف فيها القمة على مستوى القادة، منذ أول استضافة لها في الدورة الثانية للقمة.









وتسود القمة أجواء إيجابية، خصوصًا بعد الإعلان الكويتي أوائل الشهر الحالي، عما وصفته على لسان وزير خارجيتها عن «أجواء إيجابية» للمصالحة. يأتي هذا مع اختتام اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون، أول من أمس (الأحد)، باستضافة بحرينية، تحضيرًا للقمة المرتقبة، لبحث جدول أعمال القمة، وتحضير توصيات بشأن الملفات الأكثر أهمية.











وأكد وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، على «الثقة التامة بالجهود السعودية، وتوجهها في الحفاظ على تماسك مجلس التعاون الخليجي، وبدء مرحلة جديدة للحوار الخليجي في ظل ما يجمعنا من روابط».









وشدد في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البحرينية (بنا) على «ضرورة إنهاء النزاعات والصراعات في المنطقة، والعمل على إحلال السلام والاستقرار لجميع الدول وشعوبها».









وستنعقد القمة في السعودية بعد نقلها من البحرين، مع موجة آمال في الأوساط الخليجية بتسوية للأزمة الحالية، التي تتوقع أن الإعلان في هذا الصدد سيكون بالتزامن مع القمة المرتقبة، فيما تأخذ الرياض زمام المبادرة الخليجية.









وتستمر سلسلة المؤشرات الإيجابية لحل الأزمة الخليجية خلال إقامة قمة التعاون الخليجي الـ41، على الرغم من تصعيد إعلامي مستمر يحاول إجهاض أي مقاربة أو طرق للمصالحة المرتقبة.









وتسود حالة من التفاؤل في عواصم الخليج السياسية، حيث أكد مؤخرًا، أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإمارتية، عبر تدوينة له في «تويتر»، على تطلعه لقمة ناجحة تعزز الحوار الخليجي، كما أضاف أن «إدارة المملكة العربية السعودية الشقيقة لهذا الملف موضع ثقة وتفاؤل، ومن الرياض عاصمة القرار الخليجي نخطو بمشيئة الله خطوات تعزيز الحوار الخليجي تجاه المستقبل».









وكان لنظيره وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تصريح أثناء زيارته إلى روسيا، مشيرا إلى أن قطر متفائلة جدًا، وتتعامل بإيجابية مع أي مبادرة تجلب السلام إلى المنطقة.









وأوضح: «نأمل في أن تسير الأمور في الاتجاه الصحيح الآن، ولا يمكننا التنبؤ بما إذا كان الحل وجيزًا».