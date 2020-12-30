نائب: تطوير أداء بنك الاستثمار القومي يساعد في تنفيذ خطط التنمية والإصلاح الاقتصادي

أشاد النائب محمد زكريا محي الدين، عضو مجلس النواب، في بيانه الصحفي الذي أصدره منذ قليل، بالتكليفات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس مجلس الوزراء بشأن خطة التطوير الإداري لبنك الاستثمار القومي التي تستهدف تطبيق قواعد الحوكمة بالبنك وتحسين مؤشرات أدائه.









وثمن النائب المجهود الذي تعكف الوزارة حاليًا على بذله من أجل تطوير أداء بنك الاستثمار القومي، باعتباره إحدى الأذرع الاقتصادية والاستثمارية الهامة للدولة لتنفيذ خططها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توجيه التمويلات لإنشاء وتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن خطط الدولة التنموية.









كما أشاد زكريا محي الدين في ذات السياق بالاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لهذا الملف في ظل ما تتبناه من مشروعات قومية بارزة تستهدف في المقام الأول تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.









واختتم عضو البرلمان بيانه الصحفي بتقديره لما قد تم الإعلان عنه على لسان المتحدث الرسمي، باسم رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بالجهود المبذولة في ملف تسوية المديونيات الخاصة بالبنك مع الجهات المختلفة، وتعظيم الأصول، فضلا عن دراسة الحكومة للموقف الخاص بالاستحواذ على بعض الأصول، في إطار جهود الدولة لحل التشابكات المالية بين الجهات المختلفة.