كورونا والعزل المنزلي والوقاية من الفيروس.. أكثر المواضيع بحثا في جوجل 2020 عربيا.. فيديو

قالت داليا الفقى، مديرة فى القسم الإعلامى لـ"جوجل": "إننا نقوم بنشر قوائم عمليات البحث الأكثر تداولًا بشكل سنوى"، منوهة إلى أن فيروس كورونا كان يتصدر عمليات البحث لهذا العام.









وأضافت داليا الفقى، خلال حوارها ببرنامج "صباح العربية"، المذاع على فضائية العربية، أن أكثر التساؤلات على جوجل فى دولة الإمارات: "معنى حظر التجوال"، أو "معنى الحجر المنزلي".









وأشارت إلى أن الأكثر تداولا فى البحث على جوجل بدولة مصر "كيفية الوقاية من فيروس كورونا"، لافتة إلى أن قوائم عمليات البحث عام 2021 تعطى نبذة بسيطة عن المواضيع والأشياء التى قام الناس بالبحث عنها وجذبتهم.









وأوضحت أن هناك مليارات من عمليات البحث المجمعة مجهولة الهوية على جوجل، ونلاحظ الطفرات الواضحة بين عام 2020 و2019، وهناك خوارزمية تضع حدا معينا يبرز عمليات البحث الجاذبة للناس لهذا العام.







