ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

خالد النبوى ينشر صورا من أحدث ظهور مع مجلة "ELLE" ويهنئ جمهوره بمناسبة العام الجديد

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 12:20 م
صدى البلد
Advertisements
أسماء الحسيني
نشر النجم خالد النبوى مجموعة صورا من أحدث جلسة تصوير خاضها مع المجلة الفرنسية "ELLE"، وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وظهر النبوى ببدلة رسمية أنيقة باللون الأسود، وكتب لجمهوره من خلال صوره معلقا: "صباح الضحكة وإن شاء الله سنة جديدة أحلى علينا كلنا".

واحتفل صناع فيلم "أهل الكهف" بانتهاء تصوير مشاهد الديكور الرئيسي للعمل الذي يشهد معظم الأحداث المحركة له وذلك بمدينة الإنتاج الإعلامي.

"أهل الكهف" بطولة خالد النبوي، غادة عادل، خالد الصاوي، محمود حميدة، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد عيد، ريم مصطفي، مصطفي فهمي ،بيومي فؤاد ،أحمد فؤاد سليم ،صبري فوار ،هاجر أحمد ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة وإنتاج وليد منصور الذي حصل علي أفضل منتج في ٢٠٢٠ بمهرجان دير جيست والفضائيات العربية. 

ويعد "أهل الكهف" التعاون الثاني أيمن بهجت قمر والمنتج  وليد منصور بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلم البدله والذي تخطت إيراداته ٧٠ مليون جنيه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

فريق عمل "أهل الكهف" يبدأ تصوير الفيلم بمدينة الإنتاج الإعلامي

خالد النبوي: عرض فيلم قمر 14 في بداية العام.. وأصور أهل الكهف

صناع "أهل الكهف" يحتفلون بانتهاء تصوير مشاهد الديكور الرئيسي للعمل .. صور

يا رب نكون عند حسن ظنكم.. خالد النبوي ينشر صورة من كواليس تصوير فيلم أهل الكهف

درع وسيف ودماء.. شاهد البوستر الأول لفيلم "أهل الكهف"

ترشيحاتنا

أسطورة حقيقية.. خالد بيومي يعلق على اقتحام «الخطيب» الهواء لمصافحته

حلاق تسبب في إصابة أسرة بأكملها بفيروس كورونا.. شاهد

المهلة الأخيرة.. نداء عاجل من محافظة القاهرة للمواطنين بخصوص مخالفات البناء

خاص.. عرض خيالي يهدد انتقال لابا كودجو لـ الأهلي

تصل تحت الصفر.. الأرصاد: انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة الفترة القادمة.. فيديو

ديانا هشام تعلن انفصالها عن خطيبها مدرب اللياقة البدنية

Advertisements

الخيل والليل والبيداء.. بالأحمر الناري سلمي الشيمي تستعرض أنوثتها

إيه اللي انت بتعمله ده.. ننشر تحقيقات النيابة في تحرش طبيب الميكروباص بطالبة جامعية بالشرقية

هاشتاج تطبيق الأونلاين نزولنا خطر يجتاح تويتر.. والتعليم: مفيش امتحانات من البيت

تصل تحت الصفر.. الأرصاد: انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة الفترة القادمة.. فيديو

أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 30-12-2020

الضرائب: إلزام الممولين بتقديم الإقرارات إلكترونيا أول يناير.. فيديو

بعد اتهامه بالشذوذ الجنسي.. ابن هشام سليم يرد بطريقة مثيرة

التوقعات المالية للأبراج 2021.. الثور والعذراء يواجهان أزمات.. العقرب استقرار في الوضع المادي

في عيد ميلاد عفاف رشاد.. سر طلاقها من السبكي وتخليها عن الحجاب

خاص.. عرض خيالي يهدد انتقال لابا كودجو لـ الأهلي

الشيطان أشرف منه.. الفنانون يتضامنون مع يسرا اللوزي بعد تنمر متابع على ابنتها

تدريب الأهلى.. الظهور الأول لأبو عبلة.. وعودة أفشة وربيعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقارنة بين هيونداي النترا 2021 وفورد فيوجن 2021.. صور

شاهد.. مرسيدس سي كلاس 2022 تظهر رسميا

التوقعات المالية للأبراج 2021.. الثور والعذراء يواجهان أزمات.. العقرب استقرار في الوضع المادي