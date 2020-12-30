خالد النبوى ينشر صورا من أحدث ظهور مع مجلة "ELLE" ويهنئ جمهوره بمناسبة العام الجديد

وظهر النبوى ببدلة رسمية أنيقة باللون الأسود، وكتب لجمهوره من خلال صوره معلقا: "صباح الضحكة وإن شاء الله سنة جديدة أحلى علينا كلنا".

واحتفل صناع فيلم "أهل الكهف" بانتهاء تصوير مشاهد الديكور الرئيسي للعمل الذي يشهد معظم الأحداث المحركة له وذلك بمدينة الإنتاج الإعلامي.





"أهل الكهف" بطولة خالد النبوي، غادة عادل، خالد الصاوي، محمود حميدة، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد عيد، ريم مصطفي، مصطفي فهمي ،بيومي فؤاد ،أحمد فؤاد سليم ،صبري فوار ،هاجر أحمد ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة وإنتاج وليد منصور الذي حصل علي أفضل منتج في ٢٠٢٠ بمهرجان دير جيست والفضائيات العربية.



