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رياضة

سلبية 5.. إيجابية مسحة 9 لاعبين بمنتخب الشباب بـ كورونا

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 12:25 م
منتخب الشباب
منتخب الشباب
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يسرى غازى
أظهرت نتائج مسحة فيروس كورونا التي خضع لها لاعبو منتخب الشباب، استمرار إصابة 9 لاعبين بفيروس كورونا وسلبية ٥.

جاءت قائمة التسعة لاعبين التى جاءت عينتهم إيجابية على النحو التالي: 
عبد الرحمن أحمد وحازم هاني وإبراهيم عادل وزياد محمد وفرج محمود وصابر ياسين السيد وأسامة فيصل وكريم محمد ومينا سامح.

فيما جاءت عينات 5 لاعبين سلبية وهم، إسلام شاكر ومحمود جهاد ومحمد جمال وعادل محفوظ وعبداللطيف أبو السعود.

وشهدت مباراة منتخب الشباب التونسي أمام نظيره الليبي أحداث مؤسفة ومعركة قوية عقب نهاية اللقاء.

وانتهت مباراة شباب منتخب تونس ضد منتخب ليبيا في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم إفريقيا تحت 20 عامآ بفوز المنتخب التونسي بهدف نظيف.

وعقب اطلاق حكم المباراة صافرة النهاية دخل لاعبي الفريقين فى خناقة شوارع وتشابك بالايدى بين لاعبي المنتخبين.

ونجحت القوات الأمنية المكلفة بتأمين المباراة فى فض الاشتباك بين لاعبي المنتخبين واحتواء الموقف.

يذكر أن منتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين انسحب من دورة شمال افريقيا فى تونس.

جاء ذلك عقب إصابة ١٧ لاعبا بفيروس كورونا إضافة إلى ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب شباب الفراعنة واعتباره منسحبا أمام منتخب ليبيا وتونس بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للاعبين وفقا للائحة الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف.
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