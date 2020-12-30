المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين باستدراج تاجر مواشي وسرقته تحت تهديد السلاح بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سلامة جاب الله فى جلستها المنعقدة اليوم حكمها علي 3 أشخاص بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة 5000 جنيه لكلا منهم، لقيامهم بخطف 3 أشخاص وسرقتهم وإجبارهم على توقيع إيصالات أمانة كرها عنهم.





تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة فاقوس، يفيد ورود بلاغا من "هلال ا" 45 سنة، تاجر مواشي، مقيم بقرية شنبارة منقلة، مركز ديرب نجم، يتهم فيه كلا من "محمد ال " عاطل، و"أحمدى م " 43 سنة، صاحب شركة كاوتش، و"عبد ربه أ" 43 سنة، تاجر أسماك، مقيمين بمركز فاقوس، بخطفه هو "رفعت ر " 23 سنة، سائق توك توك، و"أحمد ا " 20 سنة، سريح مواشي، مقيمين بقريته، وسرقة 85 ألف جنيه كانت بحوزته، وإجبارهم على توقيع إيصالات أمانة، وتهديدهم بأسلحة نارية كانت بحوزتهم عقب استدراجهم لهم بدعوى شراء مواشى من مزرعة بقرية كفر العدوى بفاقوس.

فيما أكدت التحريات صحة الواقعة، وأن المتهمين كان بحوزتهم بندقية آلية وبندقية خرطوش وشومة وماسورة حديد وتم تحديد المتهمين وضبطهم وإحالتهم من قبل نيابات شمال الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسين علي ذمة القضية رقم 39670 لسنة 2019 جنايات مركز شرطة فاقوس والتى أصدرت حكمها المتقدم.