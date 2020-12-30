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وكالة الفضاء توضح نسب إنجاز الأقمار التعليمية الجامعية خلال أزمة كورونا.. فيديو

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 12:33 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الدكتور محمد القوصى، الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء، إن الوكالة نفذت وحدة قمر صناعى تعليمى للمساعدة فى التعلم الإلكتروني، لافتًا إلى أن الوحدة تتيح للطالب التعامل مع القمر الصناعى واعطائه تعليمات وتحديد البرمجيات الخاصة بالقمر الصناعى.

وأضاف القوصى، فى مداخلة عبر برنامج " صباح الخير يا مصر"، المذاع على الفضائية الأولى، أنه بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا تم الاتفاق على تمويل وحدة لدعم الأقمار الصناعية التعليمية وسيتم توزيعهم على كليات الهندسة والحاسب الآلى وبعض كليات العلوم قسم الفلك.

وتابع أن القمر الصناعى التعليمى يوسع القاعدة التعليمية التكنولوجية فى مصر، وستكون كافة الوحدات جاهزة فى شهر يوليو القادم.

وأكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، على  متابعة العمل فى تنفيذ المشروعات التابعة للوكالة، والتعاون مع الجهات المختلفة وتنفيذ الاتفاقيات العلمية المبرمة فى هذا الشأن، ومراجعة تنفيذ برنامج الفضاء المصرى فى نهاية العام الحالى، ومدى تأثره بجائحة كورونا لوضع الخطط المناسبة لتعديل الأداء.

وأشار الوزير إلى أن برنامج الفضاء المصرى الذى وضعته الدولة يهدف لبناء القدرات البشرية والعلمية، والمساعدة فى تطوير البنية التحتية والتطوير الصناعى، وبناء أنظمة المهام الفضائية، واستكشاف الفضاء الخارجى، والتعاون مع وكالات الفضاء الأجنبية، مؤكدا على أهمية التعاون مع الجهات الخارجية ذات الخبرة المتميزة فى مجال الفضاء والإفادة منها، وعقد اتفاقيات مع الجامعات والمراكز البحثية بهدف تكوين قاعدة اكاديمية بحثية تطبيقية تتفق مع أهداف برنامج الفضاء الوطنى، واستكمال قاعدة بيانات الباحثين والمتخصصين فى مجالات الفضاء المختلفة، مشيرا إلى أنه يتم الاعتماد على الخبراء المصريين فى تنفيذ المشروعات الوطنية  فى هذا المجال دون الحاجة لاستقدام خبرات أجنبية.

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