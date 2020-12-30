ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تُنشر لأول مرة.. رسالة للسلطان الراحل قابوس بن سعيد من والده عام 1972م

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 12:29 م
رسالة للسلطان الراحل
رسالة للسلطان الراحل قابوس بن سعيد من والده
Advertisements
مـيــــس رضـــا
دشنت سلطنة عُمان اليوم "الأربعاء"، الموسوعة التاريخية المصورة "عُمان منذ الأزل .. سجل تاريخي مصور"، وذلك بمقر المتحف الوطني العُماني الصرح الثقافي الأبرز في السلطنة.

وتضمنت الموسوعة التاريخية، رسالة - تم الإعلان عنها للمرة الأولي - موجهة من السلطان سعيد بن تيمور رحمه الله إلى ابنه السلطان الراحل قابوس بن سعيد طيب الله ثراه، في 31 أغسطس عام 1972م.

وتأتي موسوعة "عُمان منذ الأزل .. سجل تاريخي مصور"، في 4 مجلدات تضم 1792 صفحة و5188 صورة تم اختيارها من بين أكثر من 150 ألف صورة جُمعت من مختلف المصادر بهدف إعادة توثيق التاريخ العُماني لأكثر من 7 آلاف عام.
تُنشر لأول مرة.. رسالة للسلطان الراحل قابوس بن سعيد من والده عام 1972م
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ترشيحاتنا

هل يجوز للرجال ارتداء سلسلة فضة ؟

ارتفاع أسعار الذهب وتراجع الدولار | تفاصيل

هل تعوي الكلاب لرؤية ملك الموت؟ السُنة النبوية تحسم الجدل

تناول 5 أكواب يوميًا من الشاي له تأثير مذهل على الدماغ.. تفاصيل

الناس هتتربى إمتى.. فنانون يتضامنون مع سوسن بدر في واقعة تنمر جديدة

قبل يسرا اللوزي أنغام ومها أحمد وإيهاب توفيق.. نجوم خاضوا رحلة المرض مع أبنائهم

Advertisements

الخيل والليل والبيداء.. بالأحمر الناري سلمي الشيمي تستعرض أنوثتها

إيه اللي انت بتعمله ده.. ننشر تحقيقات النيابة في تحرش طبيب الميكروباص بطالبة جامعية بالشرقية

هاشتاج تطبيق الأونلاين نزولنا خطر يجتاح تويتر.. والتعليم: مفيش امتحانات من البيت

تصل تحت الصفر.. الأرصاد: انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة الفترة القادمة.. فيديو

أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 30-12-2020

الضرائب: إلزام الممولين بتقديم الإقرارات إلكترونيا أول يناير.. فيديو

بعد اتهامه بالشذوذ الجنسي.. ابن هشام سليم يرد بطريقة مثيرة

التوقعات المالية للأبراج 2021.. الثور والعذراء يواجهان أزمات.. العقرب استقرار في الوضع المادي

في عيد ميلاد عفاف رشاد.. سر طلاقها من السبكي وتخليها عن الحجاب

خاص.. عرض خيالي يهدد انتقال لابا كودجو لـ الأهلي

الشيطان أشرف منه.. الفنانون يتضامنون مع يسرا اللوزي بعد تنمر متابع على ابنتها

تدريب الأهلى.. الظهور الأول لأبو عبلة.. وعودة أفشة وربيعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقارنة بين هيونداي النترا 2021 وفورد فيوجن 2021.. صور

شاهد.. مرسيدس سي كلاس 2022 تظهر رسميا

التوقعات المالية للأبراج 2021.. الثور والعذراء يواجهان أزمات.. العقرب استقرار في الوضع المادي