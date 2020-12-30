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أخبار البلد

شاهد.. آخر أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم الأربعاء

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 12:31 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
رصدت عدسة صدى البلد صباح اليوم أسعار الخضروات فى سوق الوراق ، حيث انخفضت أسعار الخضراوات فى موسم مهم كموسم الشتاء وبداية سنة جديدة .

قال احمد خالد، أن سعر الطماطم يتراوح بين ال٢ و الـ ٣ جنيهات والبطاطس بأربعة جنيهات والفلفل بستة جنيهات والباذنجان بأربعة جنيهات .

وأضاف حسن محمد، أن سعر البصل يتراوح بين ال6 و7 جنيها وذلك يعد أغلى سلعة فى الخضروات لان زرع البصل لم ينمو بعد ،و البطاطس ما بين الثلاثة جنيهات والاربعة .

وعلق محسن عبد العزيز، أن الخيار سعره يتراوح بين الخمس جنيهات والثلاث جنيهات وأضاف أن السلعة التى تعتبر بثمن منخفض بالنسبة لسعرها من شهر هى الطماطم بسبب تغيير فصول السنة مما أدى إلى وصول ثمنها إلى ٣ جنيهات لتكون فى متناول الجميع.

وأوضح خالد زكى، ان الأسعار فى متناول الجميع لأنها مقارنة بالأشهر الماضية قل ثمنها مما يزيد الإقبال على الشراء لأن الخضروات سلع لا يمكن الاستغناء عنها.

وأعرب محمد رمضان، أن الخضراوات سيقل اثمانها مع بداية السنة الجديدة وحصد المحاصيل لتكون أقل من أسعارها الحالية بجنيه او اثنين لكل سلعة مما يسهل على المواطن أن يبتاع ما يريد.
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