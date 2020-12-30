ضبط ورشتين لتصنيع وبيع الأسلحة النارية في سوهاج

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم حيازة الأسلحة النارية غير المرخصة والاتجار فيها وورش تصنيعها.









تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج عقب اتخاذ الإجراءات القانونية من ضبط "عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام" لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها وعثر بداخلها على "طبنجة مفككة الأجزاء بالخزينة الخاصة بها، 3 فرد محلي الصنع، عدد من الطلقات النارية، عدد كبير من أجزاء الأسلحة النارية، العدد والأدوات المستخدمة في عملية التصنيع".









كما تم ضبط "عامل - مقيم بدائرة المركز" لإدارته ورشه لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها وعثر بداخلها على "3 فرد محلى الصنع، عدد من الطلقات النارية، عدد كبير من أجزاء الأسلحة النارية، العدد والأدوات المستخدمة في عملية التصنيع".







