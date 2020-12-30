ضبط أدمن صفحة تروج للعقاقير المخدرة والمنشطات المهربة على فيس بوك

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.









رصدت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الاجتماعى، وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، للترويج للعقاقير المخدرة والمنشطة المستوردة والمهربة وأدوية خاصة بوزارة الصحة.









بتكثيف التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة "عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية – له معلومات جنائية".









وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته "عدد من الأقراص المخدرة، و175 أمبولا العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية والمحظور بيعها بدون استشارة طبية، ومبلغ مالى، وهاتف محمول".









وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى وحيازته المضبوطات بقصد الاتجار.









تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.