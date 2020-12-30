بزعم توظيف أموالهم.. سيدة تنصب على 4 مواطنين بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إحدى السيدات لقيامها بالنصب على عدد من المواطنين بسوهاج بزعم توظيف أموالهم.









تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من "4 مواطنين - مقيمين بمحافظة سوهاج"، بقيام إحدى السيدات بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.









أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة، وقيام "إحدى السيدات – لها معلومات جنائية - مقيمة بمحافظة سوهاج"، بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة المفروشات مقابل أرباح مجزية، وحصولها على مبالغ مالية مختلفة من الشاكين تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنها توقفت عن السداد ورفضت رد أصل المبالغ المالية المســــتولى عليها بالمخالفة للقـانــون.









كما كشفت التحريات عن وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا بالإبلاغ أملًا فى استرداد أموالهم.









عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.









تم اتخاذ الإجراءات القانونية.